Ceviz gibi kuru yemişler yemenin dişinize bir çok yararı vardır. Bu yararlardan biri de plakları azaltır ve dişinizin beyaz rengine dönmesine yardımcı olur.

Bunun yanında, ceviz gibi kuru yemişlerin sağlığınız üzerinde de olumlu etkisi vardır.