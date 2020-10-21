  • BIST 1.213
  • Altın 483,647
  • Dolar 7,8338
  • Euro 9,2822
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Dişleri fırçalamak, koronavirüse karşı koruyucu olabilir

» »
İngiltere’de bir diş hekimliği profesörü, evden çıkmadan önce dişleri fırçalamanın yeni itp corona virüsün yayılımını azaltabileceğini öne sürdü.
Dişleri fırçalamak, koronavirüse karşı koruyucu olabilir

The Telegraph’a konuşan Bristol Üniversitesi’nden Profesör Martin Addy, diş macunlarında, el dezenfektalarında aynı temizleyici maddeleri kullanıldığını belirterek, virüsün ağız ve tükürük yoluyla bulaşmasının engellenebileceğini açıkladı.

"DİŞ MACUNU İLE EL DEZENFEKTANI AYNI KİMYASAL MADDELERE SAHİP"

Addy, “Diş macunu, önerilen el yıkama jellerinde bulunanlarla aynı deterjanları içerir. Diş macununun ağızdaki antimikrobiyal etkisi üç ile beş saat devam eder ve böylece, tükürükteki viral yükü veya ağza giren virüslerin neden olduğu enfeksiyonu azaltır. İnsanlar bu nedenle, iş, okul veya alışveriş için evlerinden çıkmak üzereyken dişlerini fırçalamalı. En ideali ise ise günlük diş fırçalama sıklığını artırmak” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Profesör Addy, herkesin halihazırda günde iki kez dişlerini fırçalaması gerekmesine rağmen, risk altında bulunan yaşlıların bunu yapmadığını söyledi.

GARGARA KISA BİR SÜRE İÇİN ETKİLİ OLABİLİR

Profesör Addy, Covid-19'a karşı korunmak için daha sık gargara kullanma fikrine de değindi. Özellikle 'antiviral etkileri' nedeniyle klorheksidin içeren ürünlerin etkili olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Kore Üniversitesi Tıp Koleji'ndeki bilim insanları tarafından daha önce yapılan bir araştırmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) klorheksidin uygulandıktan sonra iki saat boyunca etkisinin bastırıldığı keşfedildi. Çalışmada, “'Klorheksidin içeren gargaralar tükürükteki corona virüsün viral yükünü kısa bir süre için azaltmada etkilidir” denildi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Besinlerin ruh haline etkilerini biliyor musunuz?21 Ekim 2020 Çarşamba 13:30
  • Çocuklar olası bir hastalık belirtisinde okula gönderilmemeli!21 Ekim 2020 Çarşamba 13:10
  • Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın21 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • Diyabet hastalarının ayak sağlığı için 10 öneri21 Ekim 2020 Çarşamba 12:06
  • Eczanedeki listeler iptal edildi! Grip aşısı yapılacaklara aile hekimleri karar verecek21 Ekim 2020 Çarşamba 11:27
  • Grip aşısı stoklarda: Yaptırmak isteyen ‘algoritma’yı bekleyecek21 Ekim 2020 Çarşamba 11:23
  • Yüz maskeleriyle ilgili mide bulandıran araştırma21 Ekim 2020 Çarşamba 09:38
  • Güçlü bağışıklık için şart! Bakteri ve virüslere karşı zırh oluyor21 Ekim 2020 Çarşamba 09:28
  • Osteoporoz nedir? Belirtileri nelerdir?21 Ekim 2020 Çarşamba 09:25
  • Meme Kanseri ve Meme Estetiği Ameliyatı Aynı Anda Yapılabiliyor21 Ekim 2020 Çarşamba 09:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti