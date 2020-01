Yaklaşık 2,4 milyar insan diş çürümesinden muzdarip. Gün içerisinde dişimizi temizlerken farkında olmadan hatalar yapabiliriz. Bu hatalar zamanla dişlerinize zarar vererek size maliyetli bir şekilde dönebilir. Peki, bu hatalar nelerden oluşuyor?

Ağzınızdan gelen kötü bir kokuyu önemsememek Ağzınızdan gelen kötü bir koku kötü, hijyen bakımından sağlıksız olabilir ve dişeti hastalığının olduğunu gösterebilir. Bazı durumlarda ağzımızdan gelen kötü kokuyu fark etmeyebiliriz. Bunu test etmek için bu 3 yöntemi sırayla deneyebilirsiniz:



1. Bileğinizin içini yalayın.

2. 5-10 saniye bekleyin.

3. Son olarak bileğinizi koklayın. Dişinizi fırçaladıktan sonra bir şeyler yemek ve içmek Tabii ki, her sabah evden çıkmadan dişlerinizi fırçaladıktan sonra yiyecek ve içecek tüketebilirsiniz. Ancak bunu azaltmakta fayda var. Bu durum dişlerinizi olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden mutlaka dişinizi bir şey yiyip içmeden fırçalamak yerine, son adım olarak hayatınıza geçirin. Fırçaladıktan sonra dişleri hızlıca durulamak Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı su ile durulayabilirsiniz. Sakın diş macununu yutmayınve dişlerinizi durularken bir an da suyu tükürmek yerine, ağzınızın içinde minik minik dolaştırıp tükürün. Bu alışkanlık diş çürümesini %25'e kadar azaltacaktır. Dişleri yeterince fırçalamamak Dişlerinize günde sadece 30 saniye harcamak pek iyi bir sonuç doğurmayacaktır. Bu durum dişlerinizde diğer problemlere neden olacaktır. Tüm ağız için mutlaka 2 dakika zaman ayırın. Çok sert fırçalamak Dişlerinizi yeterince sert fırçalamak emaye zarar verebilir ve dişlerinizi hassas bir hale getirebilirsiniz. Bu noktada size uygun doğru diş fırçasını seçmek de önemlidir. Diş hekiminize danışmayı unutmayın. Yemekten sonra hemen dişleri fırçalamak Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamanın, özellikle asidik bir şey tüketmişseniz emayenizi olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Yemek yedikten sonra mutlaka 30 dakika bekleyin ve öyle fırçalayın. Diş fırçasını değiştirmemek Araştırmacılara göre normalde diş fırçanızı 3 ayda bir değiştirmeniz önerilir. Özellikle fırçanın kılları yıprandığında bunu yapmanız gerekir. Böylece diş fırçalamanız daha verimli olacak ve her kuytu, çatlak temizlenecektir. Hasta olduğunuzda diş fırçanızı değiştirmemek Diş fırçanız ağızdaki bakterileri öldürmez bu yüzden hasta olduğunuz an diş fırçanızı değiştirmeniz gerekir. İyileştikten sonra da aynı işlemi yeniden yapın.