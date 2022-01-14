Dişlerinizi fırçalamazsanız kansere yakalanabilirsiniz!

Kanser hücreleri ile ilgili pek çok şey henüz gizemini korurken bilim insanları bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yapılan yeni bir araştırmadan ortaya çıkan ilginç sonuçlara göre; diş fırçalama alışkanlığının kanser riskini tetikleme ihtimali olduğunu ortaya koydu. Diş fırçalama rutinini gerçekleştirmeyenlerin kanser hastalığına yakalanma riskini %52 artırdığı tespit edildi.

Halk arasında sinsi hastalık olarak da adlandırılan kanserin, vücutta bölünerek çoğaldığı kimi zaman tespit edilemez. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların çoğunda yaşam tarzının kanser riskiyle ilintili olduğu ortaya çıkmıştır. Yeni yapılan bir araştırmada ise ilginç bir veri daha ortaya çıktı.

Kanser riskini arttıran nedenler arasında sigara içmek, alkol tüketimi ve kötü beslenme bunlar arasında en çok bilinenleri. Diş fırçalama alışkanlığının düzensiz olması ise daha az bilinen bir neden.

DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI KANSER RİSKİNİ NASIL ARTTIRIYOR?

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, oldukça endişe verici bulgular elde etti. Diş eti hastalıkları, iki kanser riskini önemli ölçüde artırıyor. Diş etlerinin şişmesi, ağrıması ve enfekte olması gibi durumlar, oldukça sık karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Bilim insanları, yaklaşık 150.000 kişinin bulunduğu iki büyük çalışma analiz etti.

Diş eti hastalıklarını tetikleyen birçok faktör olsa da fırçalama eksikliği, plak oluşumunu da destekleyerek sebep listesi arasında ilk sırada yerini alıyor. Diş etleri ve dişlerinde biriken bakterilerin yemek borusu ve mide kanseri riskini büyük oranda artırdığı tespit edildi.

28 YIL SÜREN ÇALIŞMA

28 yıl boyunca yapılan takip sonucunda diş eti hastalığı bulunan kişilerin, diş etleri daha sağlıklı olan kişilere oranla özofagus kanseri geliştirme riskinin %43 ve mide kanseri geliştirme riskinin %52 daha fazla olduğunu tespit edildi. Diş kayıplarına yol açacak kadar şiddetli diş eti hastalıklarında riskin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu çalışma her ne kadar gözlemsel olsa ve neden kansere neden olduğu kanıtlamasa da arada bir ilişkinin tespit edilmesi oldukça önemli bir adım. Düzenli diş fırçalama alışkanlığı sayesinde hayati tehlikenizi ortadan kaldırabilme şansına sahip olduğunuz anlamına gelir.

Üstelik diş eti hastalıklarını önlemek de mümkündür. Günde en az bir kez diş ipi kullanmak, düzenli olarak diş muayenesi ve temizliği yaptırmak, tüm uzmanlar tarafından öneriliyor.

Kötü ağız hijyeninin yanı sıra, birçok farklı faktör de diş etlerinizle ilgili sorun geliştirme riskini artırabilir. Bu nedenle sıklıkla diş etlerinizle ilgili bir problem yaşıyorsanız uzmanınızdan yardım isteyerek altta yatan sebebin tespitini yaptırmanız önemlidir.