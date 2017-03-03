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Disney tarihinde ilk kez eşcinsel bir karakter yer alacak

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Disney tarihinde ilk kez eşcinsel bir karakter yer alacak
isney’in 'Güzel ve Çirkin' uyarlamasında gey bir karakter olacak

Meşhur Disney animasyonu 'Güzel ve Çirkin'in yine Disney tarafından yapılan canlı uyarlamasında gey (eşcinsel) bir karakter olacak.

Yönetmen Bill Condon’un Attitude dergisine yaptığı açıklamaya göre, filmin senaristleri ve yapımcısı, filmin ana karakterlerinden Gaston’un yardımcısı LeFou karakterini eşcinsel olacak. Karakter Josh Gadtarafından canlandıralacak. Böylece, 'Güzel ve Çirkin'de Disney tarihindeki ilk eşcinsel karakter olacak.

"Bu rolü canlandırmaktan gurur duyuyorum"

Kültür Servisi'nde nde yer alan habere göre çarşamba günü Gad sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, böyle çığır açan bir rolü canlandırdığı için gurur duyduğunu söyledi.

Filmin müziklerini yazan ve bir eşcinsel olan Howard Ashman, henüz film gösterime girmeden AIDS’e bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını yitirmişti.

Gaston ile LeFou arasındaki ilişkinin sonucunun ne olduğu ise henüz açıklanması. Fimde Gaston karakteri Luke Evans tarafından; Belle Emma Watson, Canavar ise Dan Steves tarafından canlandırılacak.

"Feminist bir uyarlaması olmasaydı oynamazdım"

Emma Watson, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak şayet film peri masalının feminist bir uyarlaması olmasaydı oynamayı kabul etmeyeceğini söyledi. Luke Evans ise, gerçek hayatında da açık bir gey. Daha önce 'Rüya Kızlar', 'Wikileaks: Beşinci Kuvvet' ve son iki 'Alacakaranlık' filmini yöneten Condon da ayrıca gey.

Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Ewan McGregorGugu Mbatha-RawKevin Kline and Stanley Tucci yer alıyor.

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