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Disney toplam abone sayısında ilk kez Netflix'i geride bıraktı

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Disney+, son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazandı. Böylelikle Hulu ve ESPN+’ı da bünyesinde barındıran Walt Disney, dünya çapında 221 milyon abone sayısına ulaşarak ilk kez Netflix’i geride bıraktı.
Disney toplam abone sayısında ilk kez Netflix'i geride bıraktı

Disney+’ın elde ettiği başarı, Wall Street tahminlerinin de yaklaşık yüzde 45 üzerinde gerçekleşti.

Netflix ise toplam 220,7 milyon aboneye sahip. Şirket, geçtiğimiz ay 1 milyon abonesini daha kaybettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Disney+ Aralık ayı itibarıyla reklam içeren bir üyelik türünü de başlatacağını duyurdu.

Şirket, reklam içeren Disney+’ın aylık abonelik ücretinin 7,99 dolar olacağını açıkladı. Bu şirketin şu anda reklamsız seçenek için aldığı ücretle aynı. Aralık ayında Disney+’ın reklamsız seçeneği için alınacak ücret ise 3 dolar zamlanarak 10,99 dolar olacak.

Rreklamlı seçenek için Türkiye'de ödenecek ücret ise henüz belli olmadı.

Netflix de benzer bir reklamlı abonelik seçeneği üzerinde çalışıyor.

Reuters’ın haberine göre Çarşamba günü Disney hisseleri yüzde 6,9 artışla 120,15 dolara yükseldi.

Disney, 2017 yılında Netflix’e rakip olmak üzere geleneksel kablo TV yayın akışından, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platforma geçmeye karar verdi.

5 yıl içerisinde ise rakibini geride bıraktı.

Amerikan araştırma şirketi FactSet tarafından  yapılan bir ankete göre, Disney+’ın Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi ve Ms. Marvel gibi içeriklerle son çeyrekte 10 milyon yeni aboneye ulaşması bekleniyordu. Ancak son veriler bu beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Reuters’a konuşan Investing.com analisti Haris Anwar, “Netflix daha fazla abone kazanmak için uğraşırken Disney pazar payını artırıyor. Disney'in, hizmetlerini hızlı bir şekilde sunması ve yeni müşteriler elde etmesi nedeniyle uluslararası pazarlarda büyümek için daha fazla avantajı var” dedi.

Disney, Eylül 2024 sonunda 215 ile 245 milyon arasında toplam abone sayısına ulaşmayı hedefliyor. 

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