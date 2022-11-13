Disney’de kemer sıkma politikası devreye girdi

Çalışanları işten çıkararak ya da çeşitli projeleri iptal ederek maliyetleri azaltmaya çalışan şirketler arasına Disney de girdi. Şirket, işe alımları durdurmak ve hatta seyahatleri azaltmak için çalışmalara başladı bile.

Son zamanlarda Twitter, Apple, Meta, Warner Bros. ve HBO Max gibi pek çok teknoloji ve akış şirketi ciddi ekonomik sorunlarla gündeme geliyor. Dünyanın önde gelen şirketleri işten çıkarma yaparak ya da projeleri iptal ederek maliyetleri azaltmaya çalışırken bir haber de Disney’den geldi.

CNBC’nin haberine göre; şirket, diğerleri gibi, iş gücünü azaltarak maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Ayrıca işe alımları durdurmak ve seyahati yavaşlatmak için de hazırlıklar yapıyor.

Disney CEO’su Bob Chapek, şirket harcamalarını gözden geçirdiğinde işten çıkarmalar olabileceğini öngörüyor. Şirketin ayrıca çoğu işe alımını durduracağı ve yalnızca en kritik pozisyonlar için yeni çalışanlar getireceği bildiriliyor.

Son zamanlarda işten çıkarmaya başvuran tek şirket Disney değil. Bu yıl Warner Bros. Television ve HBO Max’te düzinelerce çalışan işini kaybetti. Netflix de yüzlerce çalışanı işten çıkardı.

Chapek, hizmetlerin 2024’ün sonunda kârlı hale geleceğini tahmin ediyor.

Disney, geçtiğimiz çeyrekte Disney Plus, ESPN Plus ve Hulu gibi yayın hizmetlerine milyonlarca abone eklemişti. Bununla birlikte, fiyatları artırdıktan ve birçok insanı daha pahalı paketler seçmeye yönlendirdikten sonra abonelerin gelmesini sağlayacak içerik oluşturmak için milyonlar harcadığı için hâlâ para kaybediyor. Geçen çeyrekte, yaklaşık 1,5 milyar dolar kaybetmişti.