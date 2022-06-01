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Disney’in Pinokyo’sundan ilk fragman geldi: Tom Hanks dikkat çekti

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Tom Hanks'in Gepetto'yu canlandırdığı Pinokyo'dan ilk fragman geldi. Disney filminin Eylül 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.
Disney’in Pinokyo’sundan ilk fragman geldi: Tom Hanks dikkat çekti

Disney+, Robert Zemeckis’in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolde Tom Hanks’in yer aldığı Pinokyo’dan ilk fragman geldi. Filmin galasının da 8 Eylül Perşembe günü yapılacağı açıklandı.

Hanks, Pinokyo’yu yapan ahşap oyma ustası Geppetto rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Hanks’in yanında Luke Evans, Cynthia Erivo gibi isimler de kamera karşısına geçerken; Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key gibi isimler de seslendirme yaparak filmde yer alıyor.

Bu; Robert Zemeckis ve Tom Hanks’in birlikte ilk çalışması değil. İkili daha önce de Kutup Ekspresi, Forrest Gump gibi filmlerde de birlikte çalışmışlardı.

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