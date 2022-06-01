Disney’in Pinokyo’sundan ilk fragman geldi: Tom Hanks dikkat çekti

Disney+, Robert Zemeckis’in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolde Tom Hanks’in yer aldığı Pinokyo’dan ilk fragman geldi. Filmin galasının da 8 Eylül Perşembe günü yapılacağı açıklandı.
Hanks, Pinokyo’yu yapan ahşap oyma ustası Geppetto rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Hanks’in yanında Luke Evans, Cynthia Erivo gibi isimler de kamera karşısına geçerken; Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key gibi isimler de seslendirme yaparak filmde yer alıyor.
Bu; Robert Zemeckis ve Tom Hanks’in birlikte ilk çalışması değil. İkili daha önce de Kutup Ekspresi, Forrest Gump gibi filmlerde de birlikte çalışmışlardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.