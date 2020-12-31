  • BIST 1.478
  • Altın 451,968
  • Dolar 7,4106
  • Euro 9,0938
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Dıştan Bitirme Sınavlarına Ve Kolej Giriş Sınavı Başvurularına Ara Verildi

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020-2021 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyurdu.
Dıştan Bitirme Sınavlarına Ve Kolej Giriş Sınavı Başvurularına Ara Verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020-2021 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyurdu.

Bakanlıkdan yapılan yazılı açıklamada, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 2020-2021 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada, salgın önlemleri dolayısıyla yapılamayacak olan sınavlara ve KGS başvurularına okulların açılmasıyla devam edileceği de belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzin belgeleri için Polis Merkezlerine başvurulacak31 Aralık 2020 Perşembe 15:05
  • 3’ncü Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu’nun Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2020 Perşembe 15:02
  • 9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği bazı sorular yöneltti31 Aralık 2020 Perşembe 14:53
  • Bakan Üstel:“2021, ulaştırmada yatırım yılı olacak”31 Aralık 2020 Perşembe 14:35
  • Tahıl Üreticilerine Duyuru31 Aralık 2020 Perşembe 14:33
  • Bakan Çağman yeni yıl mesajı yayınladı31 Aralık 2020 Perşembe 14:32
  • Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı31 Aralık 2020 Perşembe 14:26
  • Arıklı Yeni Yıl mesajı yayınladı31 Aralık 2020 Perşembe 14:25
  • “Sağlık amaçlı Güneye geçiş yapacak olanlar, yasaklardan muaf tutulacak”31 Aralık 2020 Perşembe 14:23
  • Çakıcı:''Halkımızın yanında durarak iyi bir seçenek olmaya devam edeceğiz''31 Aralık 2020 Perşembe 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti