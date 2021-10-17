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Dişte Oluşan Çürük ve Enfeksiyona Dikkat!

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Dişte Oluşan Çürük ve Enfeksiyona Dikkat!
Dişte Oluşan Çürük ve Enfeksiyona Dikkat!

Diş Hekimi Burcu Cebeci Yıldızhan konu hakkında bilgiler verdi.

 

Çürük dokusu dişlerin içinde bulunan canlı sinirlere kadar ilerlediğinde şiddetli ağrı yapmaktadır. Bu şiddetli ağrı geceleri uykudan uyandıran veya gün içinde yaşam kalitenizi aşağılara çeken ağrı kesicilerle geçmeyen dayanılmaz derecelere ulaşabilir. İşte bu durumlarda dişteki çürük veya enfeksiyonlu doku temizlendikten sonra dişe kanal tedavisi yapmak gerekebilmektedir.

Tedavinin başarıya ulaşması için mekanik aletler ile tüm sinir dokusunu ve enfekte dokuyu temizlemek ve sonrasında boş kalan alanı doldurmak son derece önemlidir. Son dönemde geliştirilmiş olan ileri sistemli döner alet sistemleri ve lazer teknolojisi ile tüm bu sinir uzantılarının olduğu alanların temizlenmesi ve bu boşlukları kanal dolgu materyalleri ile doldurularak başarı oranı çok daha yükseltilebilir. Bununla birlikte enfeksiyon riskini azaltarak vücut biyolojisinin tedavi edebilme özelliğini harekete geçirip daha sağlıklı tedaviler yapabilmek mümkün olmaktadır.

 

Kanal tedavisi ağrılı bir işlem midir?

Kanal tedavisi kişinin dişi uyuşturarak yapılan bir uygulamadır, bununla birlikte ağrılı bir işlem değildir. Fakat bazı çok ağrılı veya enfeksiyonlu dişlerde uyuşma sorunu olabilmektedir, bu durumda da gelişmiş uyuşturma yöntemleri kullanılarak diş uyuşturulabilmektedir.

Dişler enfeksiyondan arındırılıp temizlenir daha sonrasında oluşan diş boşluğu temizlenip şekillendirildikten sonra, hekim kök kanallarını gutta percha adı verilen bir kauçuk bileşiği ile doldurur. Bu, kök kanalının uygun şekilde kapatılmak ve bölgede gelecekteki enfeksiyonları önlemek için yapılır.

İşlem sonucunda ise diş dolgu veya gerekli restoratif işlem yapılarak kapatılır ve kanal tedavisi sonuçlanmış olur. Üst restorasyonun doğru uygulanması kanal tedavisinin başarısını etkileyen faktörlerden biridir.

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