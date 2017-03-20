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Diyabet böbrekleri belirti vermeden bitiriyor

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Diyabet böbrekleri belirti vermeden bitiriyor
Diyabetik bir hastada böbrek fonksiyon testleri ve böbreğin yapısal durumu ne kadar normal olsa da böbrek fonksiyonlarının çok kırılgan olabileceği akılda tutulmalıdır” dedi.

Böbrek hastalıklarının uzun yıllar herhangi bir belirti vermeden seyrettiğini belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Akçay, dünyada böbrek hastalıklarının en sık nedeni olarak diyabetin gösterildiğini söyledi.

 

Böbrek fonksiyonları normal gibi göründüğü halde bazı hastaların böbreklerin gerçek kapasitesinin yüzde 30-40'nı kaybettiğini ifade eden Akçay, “Yani gerek kan ve idrar, gerekse de ultrason bulguları ile tamamen normal böbrek fonksiyonlu olarak kabul edilen bir diyabet hastası, diyabetik olmayan kişilerle karşılaştırıldığında, araya giren çok basit bir sebepten dolayı kolaylıkla böbrek hastası olabilmektedir” diye konuştu.

Diyabete bağlı böbrek hastalığının geç fark edilmesi, önemsenmemesi durumunda hastalığın ilerleyerek hem yaşam süresini kısalttığının hem de yaşam kalitesini çok düşürdüğünü aktaran Akçay, “Çoğu hasta diyaliz tedavisi ile yaşama tutunmak zorunda kalmaktadır” dedi.

 

"ÖMÜR BOYU KONTROL ALTINDA YAŞAMAK GEREKİYOR"

 

Diyabete bağlı böbrek hastalığının spesifik ve kesin bir tedavisi olmadığını ve ömür boyu kontrollü yaşamak gerektiğini söyleyen Akçay, yaşam tarzı değişiklikleri, kan şekeri ve hipertansiyon kontrolünün en önemli basamaklar olduğunu söyledi.

 

Prof. Dr. Ali Akçay, “Ayrıca diyabetik böbrek hastalığının ilerlemesini hızlandıran sigara, ürik asit yüksekliği, radyolojide kullanılan kontrast ajanlar, ağrı kesici ilaçlar, bazı antibiyotikler, idrar yolu enfeksiyonları ve cerrahi/girişimsel işlemler gibi faktörlere de dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir şeker hastasına ne türlü tıbbi ve cerrahi girişim planlanırsa plansın mutlaka bir iç hastalıkları ve/veya nefroloji uzmanına danışılması doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

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