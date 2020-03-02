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Diyabet Derneği Genel Kurulu Yapıldı. Caner Arca Yeniden Başkan

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Diyabet Derneği Genel Kurulu Yapıldı. Caner Arca Yeniden Başkan
Diyabet Derneği Genel Kurulu Yapıldı. Caner Arca Yeniden Başkan

Diyabet Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia salonunda gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Caner Arca’nın yeniden başkanlığa seçildiği bildirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, faaliyet ve mali raporların görüşülüp aklandığı genel kurulda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri seçildi.

Yeni seçilen kurul üyeleri genel kurulun ardından toplanarak görev bölümü yaptı.

Diyabet Derneği’nin yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

Caner Arca                             Başkan

Dr. Tomris Mahirel                 Genel Sekreter

Yeşim Yücel                           Örgütlenme Sekreteri

Handan Bilgehan Mert            Eğitim Sekreteri

Güven Arca                            Mali Sekreter

Tülin Köseoğlu                      Sosyal Faaliyet Sekreteri

Gizem Oymacı                     Basın yayın Sekreteri

Gülsün Rüstem                     Faal üye

Mustafa Bilgehan                    Faal üye

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