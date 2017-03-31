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Diyabet Derneği, Lefkoşa sohbet toplantısı 4 Nisan’da gerçekleştiriliyor

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Diyabet Derneği, Lefkoşa sohbet toplantısı 4 Nisan’da gerçekleştiriliyor
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin her ayın ilk Salı günü gerçekleştirilen geleneksel Lefkoşa sohbet toplantısı 4 Nisan Salı akşamı yapılacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, toplantı yeni dernek ofisi (Stark Apt. Kat 1 No:5 - Hastane çemberi yanı) toplantı salonunda saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

“Beslenmede Yeni Trendler, Doğrular ve Yanlışlar” konusunun anlatılacağı sohbet toplantısının konuğu Uzman Diyetisyen Feriha Balkır olacak.

Sohbet toplantısında, popüler beslenme trendleri ve sıkı diyet programları tartışılacak. Toplantıya tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

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