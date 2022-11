Diyabet gizli şeker döneminde önlenebilir

Diyabetin çeşitli organlarda yarattığı etkilerin istenmeyen sonuçlara kadar ilerleyebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Diyabet hastalığı iyi bir takip ve hasta uyumuyla kontrol altına alınabilir. Özellikle bilinçli hareket etmek ve tedaviye uyum sağlamak hastaların yaşam kalitesini yükseltiyor” açıklamasında bulundu.

Toplumda Tip 2 diyabetin daha sık görüldüğünü vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Tip 2 diyabet kilo ile doğrudan bağlantılıdır. Bununla birlikte diyabet hastalığının toplumda çok fazla görülmesinin birçok nedeni var. Hareketsizlik, televizyon izleme, tablet, telefon kullanma saatlerinin artması ve sağlıksız beslenme bu hastalığı tetikleyebiliyor” dedi.

Ailesinde diyabet öyküsü olanlar dikkat

Ailesinde diyabet öyküsü olanların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Sinsi bir hastalık olan diyabette ailesinde diyabet geçmişi olan, fazla kilolu, hipertansiyon hastası, kalp hastası ve kolesterol problemi yaşayan kişiler en riskli gruplar. Bu noktada risk gruplarına uygulanacak tarama testleri diyabet hastalığının erken teşhis edilmesi için önemli” şeklinde konuştu.

Diyabeti önlemek mümkün

Halk arasında “gizli şeker” olarak bilinen dönemin tıp dilinde pre-diyabet olarak tanımlandığını ve bu dönemde hastanın diyabet riskinin arttığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Pre-diyabeti çok önemsiyoruz çünkü bu dönemde bazı önlemler almak, birtakım ilaçlar kullanmak, hayat tarzını değiştirmek ya da diyet yapmak gibi pek çok adım muhtemel bir diyabetin önüne geçebiliyor” dedi.

Düzenli spor ve sağlıklı beslenme diyabet riskini azaltıyor

Gizli şeker döneminde diyabeti yavaşlatmanın mümkün olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Yaşam tarzını değiştirmek, düzenli spor yapmak ve sağlıklı beslenmek diyabet riskini azaltıyor. Bu dönemde önemli olan kilo kontrolünü sağlamak. Bunun için de düzenli beslenmek ve hareket etmek oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Türemen, diyabet hastalarına egzersiz önerilerinde bulundu:

• Egzersize yavaş ve düşük hızda başlayıp giderek tempoyu artırın. Kendinizi aşırı zorlamayın.

• Yanınızda her zaman diyabet hastası olduğunuzu belirten bir yazı, bileklik taşıyın.

• Haftada 3-5 kez yürüyüş yapın.

• Ayak probleminiz varsa yüzme ve bisiklet gibi ayağa daha az yük bindiren sporları tercih edin.

• Spor ayakkabınızı ve spor kıyafetlerinizi her an görebileceğiniz yerlerde tutun. Böylece egzersiz her an aklınızda olacaktır.

• Ayaklarınızı kızarıklık ve su toplamasına karşı sık sık kontrol edin.

• Egzersiz süresince yanınızda glukoz kaynağı besinler bulundurun.

• Geç vakitlerde egzersizden kaçının, tek başınıza egzersiz yapmayın.

• Adımsayar kullanın ve 10000 adımı hedefleyin. Bilimsel çalışmalar adımsayar kullananların, kullanmayanlara göre 2500 adım daha fazla attığını ve daha fazla kilo verdiğini gösteriyor.

• Yeterli miktarda su için.

• Egzersiz öncesi ve sonrası kan şekerinizi ölçün.