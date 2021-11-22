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Diyabet Günü Koşusu Yapıldı

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Diyabet Derneği ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü iş birliğinde “Sen koş diyabet düşünsün” sloganıyla dün koşu gerçekleştirildi.
Diyabet Günü Koşusu Yapıldı

Diyabet Derneği ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü iş birliğinde “Sen koş diyabet düşünsün” sloganıyla dün koşu gerçekleştirildi.

Diyabet Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen 10 kilometrelik koşuda dereceye girenler Atletizm Federasyonu tarafından saptanarak açıklandı.

Koşuda dereceye girenler şöyle:

Erkeklerde

Genel klasmanda;
1. Veli Atikoğlu        0:38:24
2. Cemal İneci        0:39:41
3. Arif Zing            0:48:34

18-29 yaş aralığında 
Ömer Faruk Kıcım        0:49.20

30-39 yaş aralığında
Ahmet Arnavut        0:50:28
Çağan Kutgüner        1:00:13
İsmail Cingöz        1:04:30

40-49 yaş aralığında
Bora Şen            0:53:52
Yalçın Bolayır        0:59:57
Ahmet Bolayır        1:02:55

50-59 yaş aralığında
Aziz Limasollu        0:54:48
Mustafa Tekakpınar     0:58:58
Fikret Akgüç            1:04:42

Kadınlarda

Genel klasmanda;
1. Fiona Addington        1:05:13
2. Kadriye Depreli        1:06:18
3. Brigitte Marston        1:06:52

50-59 yaş aralığında
Jules Hall            1.21:18

60+ yaş aralığında
Wendy Mcduff        1:15:18

Etkinlik sonunda yapılan çekilişte bisiklet kazanan numaralar 056 ve 007 oldu.

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