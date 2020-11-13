Diyabet hastaları öğün ve ara öğünlerin zamanlamalarına dikkat etmeli

“Diyabet, ömür boyu süren akut ve kronik komplikasyonları olan, ve yaşam süresince multidisipliner takip edilmesi gereken kronik bir hastalıktır” diyen Perçinci, tüm dünyada diyabetik hasta sayısının gittikçe artmakta olduğunu ve bu nedenle şu anda global bir sorun haline geldiğini ifade etti. “Diyabet hastalığı toplumda yaygın olarak görülen, fiziksel bozukluklara neden olabilen kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabetik hastalarda yaşam kalitesinin tedavi sonucunun göstergesi olduğu genel olarak kabul edilmektedir” diyen Perçinci, diyabet hastalığının tedavisinde birincil amacın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

“Diyabetlilerin, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, komplikasyonlardan korunması ve metabolik kontrolün sağlanması için etkili ve sürekli bir bakıma ve izlem programına ihtiyaçları vardır. Bu izlem programında diyabet eğitiminin önemi kaçınılmazdır. Eğitim, diyabetli birey ve ailesi için bakım ve izlemi kolaylaştıracak, devamlılığını sağlayacak bilgi, tutum ve becerilerin tümünü kapsamalıdır” diyen Perçinci, hastaların kan glukoz düzeyini istenen seviyeye getirmek ve sürdürmek için, günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkili olan medikal uygulamalar, diyet ve egzersizi içeren tedavi programına uyumlarının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Diyabet beslenme tedavisinde diyetisyenlerin önerilerinden bahseden Perçinci, bu önerileri şöyle sıraladı;

-Kilo kaybı için aç kalma fikrinden kurtulmaları, günlük enerji ihtiyaçlarına yakın bir enerjinin sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi için alınması

- Öğün ve ara öğünlerin zamanlamalarına olabildiğince bağlı kalmaları

-Bitki bazlı gıdaların tüketilmesine özen göstermeleri (Bu gıdaların lif, fitokimyasal ve antioksidan içerikleri zengin, kalori içerikleri ve glisemik endeksleri düşüktür.

-Tüketilen özellikle paketli gıdaların marka ve içeriklerine dikkat etmeleri

-Yüksek ısılı pişirme teknikleri yerine hafif pişirme teknikleri kullanmaları sağlanmalı ve bunu yaparken İnançları ve kültürel özelliklleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı

-Dengeli ve düzenli öğünler yapın: Günde 3 ana öğün fazla yemek yemenizi kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın. Her gıda grubundan ögeler olmasına dikkat edin.Öğün araları dört ila altı saat aralığında olsun.Uygun ve yeterli miktarlarda yemeye dikkat edin,önce sizin için önerilen miktarla başlayıp biraz daha yemek isterseniz çeyreği kadar ekleyerek yemelisiniz. Unutmayın sağlıklı olsada gereğinden fazla yemek size zarar verecektir.

- Susuzluğunuzu mutlaka su ile gidermeye çalışın, kutulu, hazır ve gazlı içecekler sizin için zararlıdır, küçük ara atıştırmalar açlık ataklarınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Burada ağırlıklı domates salatalık gibi sebzeler ve taze meyveleri tercih edin.

-Tuzu kısıtlamayı ve az tuzlu yemeği mutlaka öğrenmelisiniz.

-Öğünde yediğiniz toplam yemeğin yarısı sebzelerden, dörttebiri, protein içerikli (etler, balık bakliyat) gıdalardan, dörttebiri ise karbonhidrat içerikli gıdalardan (tam tahıl ürünleri, makarna bulgur, kinoa, karabuğday vb.) oluşmalıdır.

-Karbonhidratları seçerken özellikle kan şekeri indekslerine göre seçimler yapmalısınız. Özellikle indeksi 55 ve altı gıdaları seçiniz.İri çekilmiş tam tahıl ürünleri, bulgur, kepekli pirinç, bakliyatlar buna iyi örneklerdir.