  • BIST 4.668,52
  • Altın 1062.918
  • Dolar 18.6082
  • Euro 19.3395
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Diyabet hastalarına kış uyarıları

» »
Diyabet hastalarına kış uyarıları
Diyabet hastalarına kış uyarıları

Kandaki şeker miktarının artması sonucu diyabet hastalığının ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Fatma Ela Keskin, temel olarak 2 çeşit diyabet olduğunu fakat diyabet öncesi dönem, Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet, gebelik diyabeti, çocukluk çağı diyabeti şeklinde farklı sınıflandırmalar da yapılabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Keskin, “Tip 2 diyabet toplumda daha çok görülmekte ve hastaların yaklaşık yüzde 90'ınını oluşturmaktadır. Tip 2 diyabetlilerin yüzde 80'i şişmandır. Bu bağlamda Tip 2 diyabete yol açan önemli nedenlerden biri şişmanlıktır'' dedi. Bu arada, “Kış aylarında günlerin kısalması, aktivitenin yaz aylarına oranla daha az olması metabolizmayı yavaşlatması yanında kalori harcamasını da azaltır ve hastalar kilo almaya daha yatkın hale gelir'' bilgisini veren Keskin, diyabet hastalarına kış ayları için şu yaptı.

 

1 – Turunçgillede ölçüyü kaçırmayın

Kışın evde daha uzun süre kalmak daha çok ve daha kalorili besinlerin tüketilmesine neden olabilir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin artmasıyla birlikte özellikle portakal, mandalina gibi turunçgiller fazla tüketiliyor. Ölçülü yenildiklerinde vitamin ve enerji deposu olan bu meyveler fazla tüketildiğinde kan şekerinin ayarını bozabilir. Dolayısıyla bu tip gıdaların kan şekerinde artışa neden olacağı bilinmeli ve yeme oranları doktor tavsiyesi ile olmalıdır.

2 – Ayak yaralarından korunun

Diyabet hastalarında sinir uçları etkilendiğinde şiddetli ağrıların yanı sıra bu hastalarda his kaybıyla sonuçlanan ve his kaybının yarattığı olumsuzluklarla birlikte ayak yaraları oluşur. Bu yaralar tedavi edilemez ülserlerin neticesinde parmak, bacak, ayak kayıplarına yol açan olumsuzluklara neden olabilir. Ağır şekilde sinirleri hasar görmüş olan hastalar ileri his kaybı yaşayabilir. Kış aylarında evlerinde ısınmak için soba ve benzeri aletleri kullanan hastalar ayaklarını sobanın önünde ısınmak amacıyla uzattıklarında veya sobanın üstünde ellerini ısıtmaya çalıştıklarında fark etmeden ciddi yanıklar yaşayabilir. Yine bu aylarda banyo sırasında fark etmeden çok sıcak suya maruz kalıp çeşitli yanıklara maruz kalabilirler. Özetle üşüyen ayakları ısıtmak için soba, kalorifer, gibi ısıtıcılara yaklaştırılmamalı. Kışın; rahat kesimli, ortopedik tabanlı, iç astarlı ayakkabı ve yumuşak, sıkmayan çorap giyilmelidir. Ayaklar her gün yıkanıp, herhangi bir yara ya da renk değişikliği var mı diye kontrol edilmelidir. Soğuk ve rüzgârdan korunmak için eldiven kullanmaya özen gösterilmeli, ancak nefes alamayan deri gibi eldivenlerden kaçınılmalı.

3 – Enfeksiyon riskine karşı cildinize iyi bakın

Diyabetik hastaların cildi enfeksiyon etkenlerine daha yatkındır. Soğuk ve kuru hava, düşük nem, rüzgâr cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. Çatlaklar, derideki açıklıklar, enfeksiyonlara yol açabilecek bakterilerin girmesine izin verebilir. Dolayısıyla diyabetli kişilerde bağışıklık sistemlerinin nispeten zayıf olmasını da göz önüne aldığımızda enfeksiyona yakalanma olasılığı ciddi artış gösterir. Sıcak su da cildi kurutabilir. Kuru cilt çatlamaya daha yatkındır ve cildi tahriş ederek kaşınmasına neden olabilir. Bunun yerine ılık su ile duş alabilirsiniz. Kısacası cildinizi korumak, çatlaklara ve tahrişe yol açabilecek cilt kuruluğunu önlemek önemlidir. Bunun için vücudunuzun ve cildinizin iyi nemlendiğinden emin olmak gerekir. Yeterli su alınmalı ve vücut susuz bırakılmamalıdır. Banyodan sonra cilt henüz nemini kaybetmeden losyon, nemlendirici vb. kullanmak ihmal edilmemeli. Ayak parmaklarınız ve genital bölgelere yoğun nemlendirici kullanmaktan kaçını. Cildin kıvrımları arasındaki aşırı nem, mantar enfeksiyonları için en uygun zemindir. Mantar enfeksiyonu, bakterilerin vücuda girmesi ve yayılmasında çok daha ciddi yara enfeksiyonları oluşumu için etkendir.

4 – Aşılarınızı olmayı ihmal etmeyin

Diyabet hastaları maalesef enfeksiyon oluşumuna yatkın bireyler. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar hem daha sık görülür hem de daha ağır geçebilir. Bu nedenle kış ayları başlamadan mevsimin influenza aşılarının yapılması gerekir. Ayrıca Covid-19 aşıları da vakitleri geldiğinde yapılmalıdır. Bu hastalarda zatürre açısından da dikkatli olunmalı ve zatürre aşıları yapılmalıdır.

5 – Sağlıklı beslenin ve yürüyüş yapın

Kış aylarında da hem beslenmeye hem de egzersize dikkat edilmeli. Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri ve salata tüketimi artırılmalı. Vitamin ihtiyacı bu besinlerle de sağlanmalı. Mümkün olduğu kadar haftada 3 veya 4 defa en az 45 dk-1 saat süre ile yürüyüş gibi egzersizler yapılmalıdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Ev içi plastikler doğurganlığı etkiledi15 Kasım 2022 Salı 18:55
  • Sahte besinlerle zehirlenmeyin15 Kasım 2022 Salı 13:55
  • Diyabet riskine karşı ‘şeker ölçümü yaptırın’ uyarısı14 Kasım 2022 Pazartesi 22:31
  • Diyabetliler için en sağlıklı besinler14 Kasım 2022 Pazartesi 11:55
  • Pankreas kanserinde 5 soru-5 cevap 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:23
  • Bilim insanlarından felçli hastaların tekrar yürümesi için umut olacak keşif13 Kasım 2022 Pazar 23:21
  • Corona virüsü sonrası unutkanlık ortaya çıktı13 Kasım 2022 Pazar 22:02
  • Tekrarlayan Covid-19, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilir13 Kasım 2022 Pazar 20:46
  • Kışa girerken bağışıklığınızı güçlü tutun13 Kasım 2022 Pazar 18:50
  • Boğaz ağrısı şikayetleri arttı… Grip mi, Covid-19 mu?13 Kasım 2022 Pazar 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti