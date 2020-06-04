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Diyabet hastalarına Koronavirüs uyarısı: Şeker komasına yol açabilir

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Diyabet hastalarına Koronavirüs uyarısı: Şeker komasına yol açabilir
Diyabet hastalarına Koronavirüs uyarısı: Şeker komasına yol açabilir

Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Alparslan, "Koronavirüs özellikle Tip-1 diyabetli hastalarda şeker komasına yol açabilir" uyarısında bulundu.

Uzmanlar şeker hastalarının Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin, yüksek olmadığına ancak bu enfeksiyona yakalandıkları zaman hastalığı diyabetli olmayanlara göre daha ağır geçirdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca diyabetli kişilerin hastaneye yatış gereksinimi, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm oranlarının, diyabetik olmayan bireylerden daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni ise şeker hastalarında bağışıklık sisteminin zayıflamasının bir sonucu olarak gösteriliyor. Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Alparslan, diyabet hastalarının Covid-19 sürecini anlatarak önerilerde bulundu.

Çin'de yapılan bir çalışmada, diyabetik hastalarda Covid-19'dan ölüm oranının yüzde 7,3 olarak saptandığını ve herhangi bir hastalığı olmayanlara oranla bunun 7 kat fazla olduğunu dile getiren Alparslan, "Özellikle uzun yıllar şeker hastalığı olan, kan şekeri sürekli yüksek seyreden, 65 yaş üzerinde olup beraberinde akciğer, böbrek ya da kalp yetmezliği bulunan, sigara içen ve obez bireylerde risk daha yüksektir. Bunun dışında korona enfeksiyonu, özellikle Tip-1 diyabetli hastalarda ketoasidoz dediğimiz şeker komasına yol açabilir. Bu hastalarda kan şekeri sürekli olarak 250 mg/dl üzerinde seyrediyorsa idrarda keton bakılması ve hızlı bir şekilde sağlık kontrolü şarttır" dedi. 

"Kan şekerinizi daha sık ölçün"

Uzm. Dr. Pınar Alparslan, şu önerilerde bulundu:

"Şeker yüksekliği ve düşüklüğünden korunmak için doktorunuzun daha önce yaptığı önerilere muhakkak uyunuz. Fazla karbonhidratlı yiyeceklerden, tatlı ve unlu gıdalardan uzak durun. Çok yiyerek değil, yeterli ve dengeli beslenerek günlerinizi geçirin. Yeterli sıvı tüketmeye özen gösterin. Evde daha fazla zaman geçirdiğiniz için aktif kalmaya özen gösterin. Günlük yarım saat egzersiz yapmaya ve ev içinde adım sayınızı en az 5 bine çıkarmaya çalışın. Uykunuza özen gösterin ve doktor tarafından önerilmemiş olan ilaçlardan uzak durun. Kan şekerinizi bu dönemde daha sık ölçün; kan şekeriniz 250 mg/dl'nin üzerindeyse, mümkünse evde idrarda keton testi yapın ve sağlık yardımı almaktan çekinmeyin." 

" Kan şekeriniz 300 mg/dl üzerinde olup genel durumunuz kötüyse, ayakta yara oluştuysa veya gebelik şekeriniz olup kan şekerleriniz yüksekse doktorunuza yada bir sağlık kuruluşuna hemen başvurunuz. Korona enfeksiyonun dünyada pandemi oluşturduğu bu günlerde sağlıklı kalmaya her zamankinden de çok dikkat edin. Unutmayın; iyi kan şekeri kontrolü enfeksiyon riskini ve şiddetini azaltmada çok önemlidir."

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