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Diyabet Hastalarında Karbonhidrat Tüketimine Dikkat!

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Diyabet Hastalarında Karbonhidrat Tüketimine Dikkat!
Diyabet Hastalarında Karbonhidrat Tüketimine Dikkat!

Diyabet Koçu Neslihan Sipahi konu hakkında bilgiler verdi. 

Karbonhidrat sayımı diyabetin tıbbi beslenme tedavisinde, kan şekeri kontrolünün optimize edilmesine yardımcı olmak için kullanılan bir öğün planlama aracıdır. Diyabet tanısı konulduğu zamandan itibaren diğer besin öğelerinden çok daha fazla kan şekerimizi yükselten karbonhidratları sayma yaklaşımı ile glisemik kontrolü sağlayabilir, dışarıda besin seçiminde daha esnek olabilir ve komplikasyonlardan korunabiliriz. Tip 1 ve tip 2 diyabetliler, gestasyonel diyabetliler, insülin pompası kullananlar, hızlı ve kısa etkili insülin kullananlar için uygun bir yöntemdir. 

Diyabetlinin boy-kilo ihtiyacına, yeme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, egzersiz ve kullanılan ilaçlara göre planlanan karbonhidrat miktarı değişir. Temel karbonhidrat sayımı, orta ve ileri düzeyde eğitimler 4-6 seans arasında diyetisyen tarafından verilir. Başlangıç düzeyinde karbonhidrat miktarını ve porsiyon ölçüsü hesaplamayı, orta düzeyde besin tüketim ve ölçülen kan şekerleri kayıtları, besin etiketini okumayı öğrenme, 3.basamakta diyabetlinin kullandığı tükettiği insülin miktarı ile insülin oranının eşleşmesi ve insülin duyarlılık faktörü yani 1 ünite insülinin kaç gram karbonhidrat miktarını düşürdüğü hesaplanır. Besin öğelerinden protein, yağ ve posa miktarının da kan şekerimize hangi düzeyde etki ettiğini mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenme aşamasında mutfak tartısı, hesap makinesi ve güvenilir kaynak kitaplardan faydalanabiliriz. 

Özetle, diyabet yönetiminde eğitim şart. Beslenme bilimi ile diyabet yönetimi kol kola gittiği için, bu eğitimi önemsiyorum. Bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Ufak yanlışlar kan şekerimizde büyük dalgalanmalara neden olabilir. Bunları önlemek mümkün. 

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