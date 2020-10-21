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Diyabet hastalarının ayak sağlığı için 10 öneri

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şükrü Mehmet Turan, Diyabetik Ayak rahatsızlığında hastalarda sinir uçları hasarı ve damar dolaşım problemleri geliştiğini söyledi.
Diyabet hastalarının ayak sağlığı için 10 öneri

Dr. Turan, şeker hastalarına diyabetik ayak oluşumunu önleyecek 10 öneride bulundu. Dr. Turan, kan dolaşımını bozabileceğinden hastaları, “Bacak bacak üstüne atmayın ve bağdaş kurarak oturmayınız” şeklinde uyardı.

Dünyada gün geçtikçe artan ve halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin tüm vücut sistemini olumsuz etkilerken, ayaklarda da birtakım rahatsızlıklara yol açtığını anlatan Dr. Şükrü Mehmet Turan, “Diyabet hastalarının ayaklarında his kaybı, uyuşma, yanma, soğuma, renk solukluğu, morarma, ağrı ve karıncalanma gibi belirtiler varsa şeker hastalığı ayak sinirlerini etkilemeye başlamış olabilir. Bu durumda mutlaka önlem alınması gerekiyor. Diyabet hastaları ayak sağlığına, sağlıklı bir bireyden daha çok dikkat etmeli; ayak sağlıklarını korumalı” dedi. 

Tırnak Bakımının Önemi

Şeker hastalığı ya da kan şekerinin kontrol altına alınmaması nedeniyle ayakta kronik yara gelişmesi olarak tanımlanan diyabetik ayak hastalığının ilerlemesi halinde sinir hasarı ve damar enflamasyonlarına yol açabileceğini belirten Op. Dr. Şükrü Mehmet Turan şöyle devam etti: “Bu hasta grubumuzda tırnak bakımı çok önemlidir. Hastalar tırnaklarını her gün kontrol etmelidir. Tırnak etrafında şişlik, kızarıklık olup olmadığına her gün bakılmalıdır. Diyabetik ayak sorunu yaşayan hastalarımız çorap seçimlerinde de dikkatli olmalılar. Dikişli, ayağa büyük gelen çorapları önermiyoruz. Pamuklu veya içinde gümüş tel yer alan çoraplar tercih edilmelidir. Çorapların da her gün değiştirilmesine özen gösterilmeli.” 


İşte diyabet hastalarının ayak sağlığı için 10 önemli madde: 


1- Doğru ayakkabı seçimi önemlidir. Ayağın içerisinde rahat ettiği, tabanı yumuşak ve düzgün olan, 5 cm'den alçak topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayakkabı alışverişine saat 16.00’dan sonra çıkın. Her ayakkabı tabanlık ile desteklenmelidir. Çorapsız ayakkabı giymemeye özen gösterin.

2- Ayaklarınızı her gün sabun ve ılık su ile yıkayınız. Ayaklarınızı özellikle parmak aralarını çok iyi kurulayınız.

3- Cildi nemlendirici özel diyabet kremleri kullanın. Kremleri parmak aralarına sürmeden uygulayın.

4- Ayak tabanlarınızı ayna yardımıyla ya da evde bulunan başka birinin yardımcı olması ile kesik ve çatlaklara karşı kontrol ediniz.

5- Tırnaklarınızı törpü yardımı ile kısaltın. Kesici aletler ile müdahale etmeyin.

6- Çoraplarınızı günlük olarak değiştirin. Ayağınıza uygun dikişsiz, pamuklu çoraplar tercih edin.

7- Ayaklarınızı kuru ve sıcak tutun. Soğuk havalarda tabanı takviyeli çoraplar ile bunu sağlayabilirsiniz. İçeride veya dışarıda asla yalın ayak ile yürümeyin.

8- Kan dolaşımını bozabileceğinden bacak bacak üstüne atmayın, bağdaş kurarak oturmayın.

9- Ayakkabılarınızı giymeden önce elinizle içini kontrol edin. Ayakkabının içinde taş, çakıl gibi yabancı cisimlerin bulunmamasına dikkat edin.

10- Tırnakta batma, kalınlaşma, şekil bozukluğu, mantar enfeksiyonu varsa doktora başvurun.

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