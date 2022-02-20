Diyabet Hastalarının Tüketmesi Gereken 5 Sebze

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya çapında yaklaşık olarak 422 milyon kişi diyabetlidir ve her yıl 1,6 milyon ölüm doğrudan diyabetle bağlantılıdır. Uzmanlar diyabetlilerin şeker kontrolünü sağlamalarına yardımcı olacak düşük glisemik indeksine sahip sebzeleri açıkladı. Diyabet hastalarının diyetlerine dahil edebilecekleri 5 sebzeyi ve diyabet hastalarına zarar veren besinleri sizin için derledik. Diyabet hastaları hangi sebzeleri tüketmelidir? Diyabet hastalarının uzak durması besinler nelerdir?

Havuç: Havuç İyi bir beta karoten, lif, K1 ve A vitamini, potasyum ve antioksidan kaynağıdır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, havuçtaki besinler diyabetli kişiler için oldukça faydalıdır.

Brokoli: Brokoli demir, C vitamini, lif, protein, kalsiyum, selenyum ve magnezyum içermektedir. Brokolide bulunan sülforafan ismi verilen bileşiğin varlığı sebebiyle diyabetik hastalarda kan damarlarının neden olduğu hasarı önlemeye katkı sağlamaktadır. Yayınlanan bir araştırma sonucuna göre sülforafan, kan damarlarını koruyan ve hücrelere zarar verebilecek moleküllerin sayısını azaltan enzimler üretmektedir.

Ispanak: Kalorisi düşük besin değeri yüksek olan ıspanak, süper bir besindir. Demir, C vitamini ve antioksidanlar içermektedir. Amerikan Diyabet Derneği, ıspanağı hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastaları için sağlıklı gıdalar olarak tanımlamaktadır.

Salatalık: Yeşil bitkilerin şahı olan bu bitki, tok hissetmenize yardımcı olan yüksek su içeriğine sahip bir besindir. Yayınlanan bir araştırmaya göre, salatalık pankreastaki beta hücrelerinin insülin üretmesine yardımcı olan hormonları içerdiği için kan şekeri düzeylerini dengelemektedir.

Bamya: Bamya potasyum, B ve C vitamini, folik asit, lif ve kalsiyum içermektedir. Yayınlanan araştırmaya göre, yüksek lif içeriği diyabet yönetimiyle bağlantılıdır. Buna ek olarak, artan diyet lifi alımının daha iyi glisemik kontrolü desteklediğini ve insülin duyarlılığını geliştirdiği kanıtlanmıştır.

DİYABET HASTALARI BU BESİNLERDEN UZAK DURSUN!

- Bal, reçel, marmelat, pekmez, dondurma, kremşanti gibi gıdalardan uzak durulmalıdır.

- Doymuş yağlar kategorisine giren margarin ve tereyağı şeker hastaları için uygun yağlar değil. Bunun yanı sıra yüksek yağlı olan süt ürünleri ve sığır eti, sosisli sandviç, sucuk, sosis ve domuz eti gibi hayvan proteinleri diyabet hastalarının tüketmemesi gereken doymuş yağları içermektedir.

- Tuz ve tuzlu besinlerden bol yağ içeren kuruyemişlerden uzak durulmalıdır.

- İşlenmiş hazır gıdalar, şeker hastaları için uygun besinler değildir. Hazır çorbalar, bulyonlar, çikolatalar, bisküvilerden uzak durulmalıdır.

- Diyabet hastaları hamur işlerini tercih etmemelidir.

- Kılıçbalığı ve uskumru gibi cıva oranları yüksek kızarmış balıkların tüketilmesi önerilmemektedir.

- Alkollü içecekler, diyabet diyetini bozup vücut dengesini alt üst etmektedir. Alkol, diyet hastalarında ağır hipoglisemiye neden olmaktadır.

- Şeker hastalarının tüketmemesi gereken bazı besinler de şunlardır; kurutulmuş meyveler, kavrulmuş besinler, helva, dondurma, kurabiyeler, kahvaltılık gevrekler, beyaz pirinç, konserve, patates kızartması, kola gibi şekerli ve gazlı içecekler, pastırma, salam, sucuk, meşrubatlar, boza, sıcak çikolata, salep, tavuk derisi, ketçap, mayonez, soslar, iç yağı, meyveli şerbetler, hazır meyve tozları, kuyruk yağı, turşu, salamuralar.