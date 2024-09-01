  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

"Diyabet Kampı" 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel'de gerçekleşecek

» »
Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği iş birliğinde düzenlenen "Diyabet Kampı" 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel'de gerçekleşecek
"Diyabet Kampı" 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel'de gerçekleşecek

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği iş birliği ile düzenlenen "Diyabet Kampı", 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel'de gerçekleşecek.

60 kişilik katılımcı grubunun Mimoza Beach Hotel'de üç gün konaklayarak takip edeceği diyabet kampında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi uzmanları, diyabetin yönetimi, fizyoterapi ve beslenme konularında katılımcılara bilgi verecek. Katılımcılara yönelik eğitim programları ve atölye çalışmaları ile dolu dolu geçecek olan kamp, aktarılan bilgilerin günlük yaşamda etkili bir şekilde uygulanması için pratik imkanı da yaratacak.

Katılımcıların interaktif bir şekilde deneyimlerini paylaşacakları "Diyabet Kampı", Eylül ayının ilk haftasında kutlanan "Halk Sağlığı Haftası"nda, katılımcılara diyabet yönetimi konusunda da rehberlik edecek.

Uzmanlardan katılımcılara doğrudan eğitim

Kampın interaktif yapısı sayesinde, katılımcılar hem kendi sorunlarını benzer problemleri yaşayan insanlarla paylaşabilecek hem de uzmanlarla birebir iletişim kurarak daha verimli bir deneyim yaşayacak.

Kamp boyunca, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya, "Diyabet ve Fizyoterapi" konusunu ele alırken; Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Hoca, "Diyabet ve Beslenme", Yrd. Doç. Dr. Müjgan Kuşi ise "Diyabetin Yönetiminde Besin Tüketiminin Önemi" başlıklı sunumuyla diyabet yönetiminde besinlerin rolünü açıklayacak.

Diyetisyen. Gizem Oymacı'nın "Glisemik İndeks ve Öğün Planlama Rehberi" ile kan şekerinin kontrolü için dengeli bir beslenme planının nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler verirken, Podiatrist Kayra Besim ise "Ayak Bakımı ve Sağlığımız" sunumu ile diyabetli bireyler için ayak sağlığının korunmasına yönelik detaylı bilgiler paylaşacak.

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: "Diyabet Kampı, toplum sağlığını iyileştirmede güçlü bir rol oynayacak."

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile birlikte düzenleyecekleri "Diyabet Kampı"nın, diyabetle mücadelede önemli bir adım olacağını belirten Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, "Üç gün boyunca sürecek olan kamp, sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini güncellemesine olanak sağlarken, aynı zamanda düzenlenecek etkinliklerle diyabetle ilgili bilinç ve farkındalık arttırılacak" dedi.

Kampın, Eylül ayının ilk haftasında kutlanan 'Halk Sağlığı Haftası' ile örtüştüğünün altını çizen Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, "Bu anlamlı zaman diliminde gerçekleştirdiğimiz kamp, toplumsal sağlık bilincini artırmanın yanı sıra, katılımcılara diyabetin önlenmesi, yönetimi ve tedavisi konularında kapsamlı bilgiler sunacak. Bu etkinlik, toplum sağlığını iyileştirmede güçlü bir rol oynayacak" dedi.

diyabet-kampi-(1).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İltihaplı eklem romatizması en fazla 25-55 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor!22 Ağustos 2024 Perşembe 20:10
  • Avrupa’dan gelen bilim insanları Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:51
  • Maymun Çiçeği Virüsü: Hızlı Tespit ve İzolasyonla Yayılmayı Önleyin20 Ağustos 2024 Salı 19:34
  • 65 yaş ve üzerindeki her 9 kişiden 1’i Alzheimer!19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:16
  • Yakın Doğu Üniversitesi'nde Alzheimer'a Yönelik Yenilikçi Görüntüleme Yöntemleri Ele Alındı19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:57
  • YDÜ yerleşen öğrencilerinin yüzde 65,4’nün ilk üç tercihinden biri oldu!18 Ağustos 2024 Pazar 16:45
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Kıbrıs’ta Bir İlk: Ses Estetiği Ameliyatı16 Ağustos 2024 Cuma 19:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste KKTC’nin tercih şampiyonu!13 Ağustos 2024 Salı 15:04
  • Yakın Doğu Üniversitesi, 9. Kez Üst Üste KKTC'nin Tercih Şampiyonu Oldu13 Ağustos 2024 Salı 14:18
  • 19 ülkeden 32 tıp öğrencisi, YDÜ Hastanesi’ndeki stajlarına devam ediyor13 Ağustos 2024 Salı 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti