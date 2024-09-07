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Diyabet Kampı, Mimoza Beach Hotel’de 60 katılımcıyı bir araya getirdi

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Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Diyabet Kampı”, Mimoza Beach Hotel’de yoğun katılımla tamamlandı.
Diyabet Kampı, Mimoza Beach Hotel’de 60 katılımcıyı bir araya getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Diyabet Kampı”, Mimoza Beach Hotel’de yoğun katılımla tamamlandı. 60 katılımcının üç gün boyunca diyabet yönetimini deneyimlediği kamp; diyabetli bireylerin hastalık yönetimi konusunda uzmanlardan doğrudan eğitim alarak günlük yaşamlarına bu bilgileri nasıl entegre edebileceklerini öğrenmelerini sağladı.

Katılımcılar; Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi uzmanlarının rehberliğinde diyabet yönetimi, fizyoterapi ve beslenme gibi konularda eğitim aldı. Kampın interaktif yapısı sayesinde katılımcılar, kendi deneyimlerini paylaşma ve benzer sağlık sorunları yaşayan diğer bireylerle etkileşim kurma imkanı buldu. Ayrıca uzmanlarla birebir iletişim kurarak daha verimli bir öğrenme süreci yaşadılar.

Diyabet Kampı’nda eğitim ve eğlence bir aradaydı!

“Halk Sağlığı Haftası” çerçevesinde düzenlenen Diyabet Kampı, katılımcılara sadece teorik bilgi sunmakla kalmadı, aynı zamanda günlük yaşamda bu bilgilerin uygulanması için pratik imkanlar da sağladı. Kamp boyunca, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya “Diyabet ve Fizyoterapi” konusunu ele alırken, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Hoca, “Diyabet ve Beslenme” üzerine sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Müjgan Kuşi ise, diyabet yönetiminde besin tüketiminin önemi üzerine katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca Diyetisyen Gizem Oymacı, “Glisemik İndeks ve Öğün Planlama Rehberi” başlıklı sunumuyla kan şekeri kontrolü için dengeli beslenmenin nasıl sağlanacağını anlattı. Podiatrist Kayra Besim de “Ayak Bakımı ve Sağlığımız” sunumu ile diyabetli bireylerin ayak sağlığını koruma yöntemlerini detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaştı. Düzenlenen eğitim programının yanı sıra katılımcılar sosyalleşerek Mimoza Beach Hotel’de eğlencenin tadını çıkardı. 

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