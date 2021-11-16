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Diyabetin Kontrolünde Aktivetelere Dikkat Çekmek İçin Koşu Ve Yürüyüş Düzenleniyor

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Diyabetin Kontrolünde Aktivetelere Dikkat Çekmek İçin Koşu Ve Yürüyüş Düzenleniyor
Diyabetin Kontrolünde Aktivetelere Dikkat Çekmek İçin Koşu Ve Yürüyüş Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Atletizm Derneği ve Lefkoşa Başkent Lions Külübü iş birliğinde diyabetin kontrolünde aktivitelere dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.

Dernek Başkanı Caner Arca’nın verdiği bilgiye göre, 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikler Diyabet Derneği’nin [Şht.Tahir Osman Sk., Stark Apartmanı (Mamülcüoğlu Pastanesi arkası) Ortaköy/Lefkoşa] önündeki açık alanda yapılacak. 

Etkinlikte; 10 km. koşu, 3 kilometre yürüyüş, kan şekeri kontrolü, sokak tiyatrosu, folklor ve modern dans gösterileri, diyetisyenle sohbet, fizyoterapistlerle ısınma ve gevşeme hareketleri, yer alacak

“Sen koş diyabet düşünsün” sloganı ile gerçekleştirilecek yarış saat 08.00 de başlayacak. Yarış kadın ve erkeklerde ayrı olmak üzere 18-29, 30-39, 40-49, 50+ yaş gruplarında olacak.

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