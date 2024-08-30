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Diyanet 30 Ağustos'ta Atatürk'ü yine unuttu!

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Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yine yok! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hutbesinde Atatürk'ün Adı Yer Almadı
Diyanet 30 Ağustos'ta Atatürk'ü yine unuttu!

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle okunan cuma hutbesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadı. Hutbede, Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine dair “Bizi biz yapan, bizi millet kılan ruh” teması işlenirken, 15 Temmuz olaylarına da atıfta bulunuldu. Ancak, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin lideri ve 30 Ağustos Zaferi’nin mimarı olan Atatürk’ün ismine yer verilmedi.

Hutbede, Türk milletinin tarih boyunca verdiği mücadelelere, Bedir Savaşı'ndan Malazgirt Meydan Muharebesi’ne, Çanakkale Savaşı’ndan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar uzanan süreçlere vurgu yapıldı. Şehitler, gaziler ve devlet büyüklerine duyulan minnet ve şükran ifadeleri öne çıkarılırken, İstiklal Marşı’ndan dizelerle vatan sevgisi ve şehitlerin fedakarlıkları vurgulandı.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Atatürk’ün adının hutbede yer almamış olması dikkat çekti.

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