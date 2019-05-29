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Diyanet açıkladı: 0-4 yaş arası Kuran kursu...

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Diyanet’in hazırladığı rapora göre 0-4 yaş arası 16 bin bebek ve çocuk geçen yıl Kuran kursundaydı. Diyanet'in kendi kurslarına güvenmediğini de ortaya koyan raporda, 'Kurslarda dernek, vakıf, cemaat hâkimiyeti ortadan kaldırılmalı' ifadesi yer aldı.
Diyanet açıkladı: 0-4 yaş arası Kuran kursu...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı “2018 Yılı Yaz Kuran Kursları Değerlendirme Raporu”na göre, 0-4 yaş arasında 16 bin 370 bebek ve çocuk, geçen yıl Kuran kursuna gönderildi. 

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, rapordaki yazısında, “Örgün eğitime devam eden yaklaşık 17 milyonluk hedef kitlemizin 3 milyona bile ulaşmayan sonucu daha fazla gayret gösterip daha çok çalışmamız gerektiğini ortaya koymaktadır” dedi. 

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, raporda yer alan bazı tespitler ve öneriler şöyle: 

-25 Haziran-17 Ağustos 2018 tarihleri arası eğitim veren yaz Kuran kurslarına, 1 milyon 354 bin 909’u erkek, 1 milyon 316 bin 385’i kız olmak üzere 2 milyon 671 bin 294 çocuk katıldı.

-Yaş grupları 0-4 yaş: 16 bin 370, 5-9 yaş: 1 milyon 81 bin 268, 10-14 yaş: 1 milyon 382 bin 513, 15-19 yaş: 145 bin 831.

-Öğreticiler pedagojik açıdan yetersiz.

-Kuran kurslarındaki sosyal imkânlar yeterli olmadığı için kaliteli eğitim verilemiyor.

-Kurslarda dernek, vakıf, cemaat hâkimiyeti ortadan kaldırılmalı.

-Yatılı yaz Kuran kurslarına kayıt edilecek öğrenciler sınavla seçilmeli ve yaş aralıkları 12-15 arası olmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurtlarda yatılı yaz Kuran kursları açılabilmeli.

-Kitapların içeriği güncellenmeli; çocukların ilgisini çekecek bulmaca, yapboz, kıssa ve hikâyeler çoğaltılmalı, etkinlikler eklenmeli.

-Ders kitaplarına Şafiî mezhebi ile ilgili bilgiler eklenmeli.

Raporda, 2018 yılında 0-4 yaş grubundaki çocukların yüzde 0.25’ine eğitim verildiği, geçen yıl bu oranın yüzde 0.20 olduğu hatırlatıldı. 5-14 yaş grubu öğrenci sayısının ise geçen yıla oranla düştüğüne dikkat çekilen raporda, “Bu düşüşte halk eğitim merkezleri tarafından açılan kursların veya belediye ya da okullarca açılan yaz okullarının etkisi olmuştur. Ayrıca çocukların okullarda seçmeli Kuranı Kerim, Hz. Peygamber’in Hayatı, temel dini bilgiler derslerini alabiliyor olması da düşüşte etkili olmuştur” denildi. 

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