Diyanet açıkladı: Namazlar okul bahçesi, park ve meydanlarda kılınacak!

Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart’ta kapatılan camiler cuma günü ibadete yeniden açılıyor.

Diyanet İşleri'nin açıklamasına göre, ilk cuma namazının cami bahçeleri ile valilik ve kaymakamlıkların belirleyeceği aralarında okul ve meydanların da olduğu alanlarda, sosyal mesafe gözetilerek kılınacak.

Okul bahçesi, parklar ve meydanlarda kılınacak

İllerdeki cami bahçelerinin cuma namazı için yeterli gelmemesi durumunda, valilikler tarafından okul bahçeleri, futbol sahaları, semt pazarları, park alanları, meydanlar ve çayırlarda namaz için yer belirlenebilecek. Buralarda namazları, avlusu olmayan camilerin imamları kıldıracak. Ankara Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, imam hatip liseleri bahçeleri, spor ve pazar alanlarının da cuma namazı için kullanılacağını söyledi. Gülden, “Ankara’da yaklaşık olarak şu an itibarıyla 1500’e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı, bu rakam belki 1600’e doğru artabilir” dedi.

Bursa Valiliği ise camilere ilave olarak, Namazgah Parkı, Merinos Parkı, Orhangazi Parkı, Atıcılar futbol sahası ve Mihraplı Parkı olmak üzere 5 ayrı açık alanda cuma namazı kılınması kararı aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde, yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağı belirtilmiş, alınacak tedbirlere ilişkin de bir afiş yayımlanmıştı.