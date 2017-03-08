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Diyanet 'gözü tok' imam arıyor

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Diyanet 'gözü tok' imam arıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrasya ülkelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet sunması için, 695 imam arıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrasya ülkelerinde yaşayan vatandaşlara hizmet sunması için, 695 imam arıyor. Sözlü sınava alınacak adaylarda Boşnakça, Çerkezce gibi dilleri bilmenin yanı sıra 'gözü tokluk' koşulu da aranıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrasya ülkelerinde yaşayan vatandaşlara ramazan ayında din hizmeti sunması için, 695 imam arıyor. Sözlü sınava alınacak adaylar için Diyanet, Boşnakça, Çerkezce gibi dilleri bilmek ve erkek olmanın yanı sıra “gözü tokluk” koşulu koydu.

Diyanet, müftülüklere ivedi koduyla gönderdiği yazıda “Bayan görevli talebi bulunmamaktadır” vurgusu yaptı.

Rusça bilen imam

İmamlarda aranacak diğer özellikler ise “Hatimle teravih namazı kıldırabilen, kıraati ve nasiyesi düzgün; Rusça, Arnavutça, Pomakça, Kırım ve Kazan Tatarcası, Kazakça, Boşnakça, Gürcüce, Çerkezce, Çerkezce dilinin Karatay ve Kabartay lehçeleri gibi Avrasya coğrafyasında konuşulan dillerden birini veya birkaçını bilen, sesi güzel hafız” şeklinde sıralandı.

695 imama sözlü sınav

Avrasya coğrafyasına gönderilecek erkek imamlarda mülakatla belirlenecek özelliklerden birinin de ‘gözü tok’luk olması dikkat çekti. Müftülüklerin; gelen başvurulardan, İstanbul için 40, Ankara için 25, 30 büyükşehir statüsünde il için 10’ar, diğer 51 ilden 5’er, 15 Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden de 5’er imamı, mülakatla elemesi istendi. Yazıda ayrıca, toplam 695 imamın Diyanet İşleri Başkanlığı’nda da ayrıca bir sözlü sınava tabi tutulacağı belirtildi

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