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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu: Toplumun yükselmesi için Kur'an eğitimi şart

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, "İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur'an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir" diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu: Toplumun yükselmesi için Kur'an eğitimi şart

Muslu, toplumun yükselmesi için Kur'an eğitiminin şart olduğunu söyledi.

Muslu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı tarafından Gaziantep'teki Hayriye Büyükekşi Camisi'nde düzenlenen '35. Hoşgör Hafızlık Merasimi'nde yaptığı konuşmada, hafızlığın İslam alemi için çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun yükselmesi için Kur'an eğitiminin şart olduğunu ifade eden Muslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur'an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir. Bu çerçevede ahlaklı, güvenilir, idealleri olan ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için sağlıklı bir din eğitimi verilmesi gerektiği yadsınamaz gerçektir. Toplumun yükselmesi, ülkemizin madden ve manen kalkınması, Kur'an'la bütünleşmiş ve Peygamber Efendimiz'in ahlakını kuşanmış nesillerin yetişmesine bağlıdır. Böyle bir anlayışın filizlenmesi, ülkemizin ve dünyanın daha güvenli ve mamur hale gelmesini de temin edecektir. Hafızlık bu anlamda büyük bir nimet ve berekettir."

Hafızlığın bereketinin sadece kendisiyle sınırlı olmadığına dikkati çeken Muslu, "Hafızın annesi, babası, ailesi, köyü, mahallesi, kısacası yaşadığı çevre de bu bereketten nasiplenir. Çünkü hafız, Allah'ın kitabı için kendisini seçtiği ve emanetini yüklediği özel bir insandır. Dolayısıyla onlara yakışan insanın yaradılış gayesine, Kur'an'ın gönderiliş hikmetine uygun bir idealin peşinde koşmalarıdır" diye konuştu.

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