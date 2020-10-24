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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancıyla ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki" dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışında konuşan Erbaş camilerden çocuk sesinin eksik olmasını istemediklerini söyledi.

Erbaş, "Camilerimiz çocuk sesleri ile coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Allah ve peygamberimizin ismini öğrensin istiyoruz. Onun için bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Allah herkese ismi camilerde yaşayan kul olmayı nasip eylesin" dedi.

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