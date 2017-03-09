 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.892
  • Altın 145,955
  • Dolar 3,7659
  • Euro 3,9730
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde özel umre turları düzenlemeye başladı

»
Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde özel umre turları düzenlemeye başladı
"Ücretlerin kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlendiği umre turunda, öğrencilerin başında duracak, sorumlu öğretim elemanı ise ücretsiz götürülecek"

Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerde özel umre turları düzenlemeye başladığı öne sürüldü. Umre programının amacı da “öğrencilerin, bilgi, görgü ve motivasyonlarının artırılması” olarak duyuruldu

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, OHAL KHK’leriyle büyük bir akademik kıyımın yaşandığı üniversitelerde, bilimsel faaliyetlerin yerini, dinci faaliyetler almaya devam ediyor. Bunun son örneği ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İstanbul Müftülüğü aracılığıyla, İstanbul’daki tüm üniversitelere gönderdiği ‘özel umre’ yazısıyla açığa çıktı. Üniversitelere gönderilen yazıda, öğrencilerin, “bilgi, görgü, tecrübe ve motivasyonlarının artırılmasına katkı sağlamak için” özel umre turu düzenlendiği ifade edildi. İstanbul Müftüsü adına İl Müftü yardımcısı Ömer Erden imzalı yazıda, umre turunun duyurusunun İstanbul’daki tüm fakülte ve yüksekokulların duyuru panosuna asılması istendi.

Ücretlerin kişi başı 2 bin 500 TL olarak belirlendiği umre turunda, öğrencilerin başında duracak, sorumlu öğretim elemanı ise ücretsiz götürülecek. Yazıda maddi imkânı olmayan öğrencilerin ücretleri için ise, “Belediyeler, STK’lar ve hayırsever vatandaşlar gibi sponsorlar aracılığıyla ücretlerin karşılanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

Müftülüklerden azami gayret


Tura katılmak için, Türk Hava Yolları miles&smiles üyesi olmak şartının arandığının belirtildiği yazıda, “Öğretim elemanlarının rehberliğinde, Başkanlığımızca özel umre turları düzenlenecektir. Turlar, altı veya yedi gün süreli olacak. 40 kişilik her bir grup için bir sorumlu öğretim elemanı ücretsiz olarak götürülecek. Üniversitelerle işbirliği içerisinde söz konusu umre turlarının düzenlenmesi hususunda müftülüklerimiz azami gayret gösterecek ve gerekli tedbirleri alacaktır” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: “UFÜ, güçlü kadrosuyla gelecek vaat eden bir üniversite”03 Mart 2017 Cuma 15:14
  • YGS 12 Mart’ta yapılacak03 Mart 2017 Cuma 13:23
  • Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak03 Mart 2017 Cuma 12:31
  • Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti02 Mart 2017 Perşembe 12:19
  • DAÜ iletişim mezunları sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı01 Mart 2017 Çarşamba 15:25
  • Nabi Avcı: İlerleme teknoloji fetişizmine yol açabiliyor01 Mart 2017 Çarşamba 15:24
  • DAÜ’den önemli bir eğitimci /sosyal girişimci geçti01 Mart 2017 Çarşamba 15:23
  • DAÜ’de kariyer fuarı düzenlendi01 Mart 2017 Çarşamba 13:29
  • Belgeler tam 36 ülkede tanınıyor!24 Şubat 2017 Cuma 10:22
  • Oxford Üniversitesi 700 yılın ardından yurtdışında kampüs açabilir20 Şubat 2017 Pazartesi 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti