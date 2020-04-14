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Diyanet: "Orucun bağışıklık sistemini zayıflattığına dair delil yok"

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Diyanet'ten Covid-19 salgını döneminde oruç ibadetiyle ilgili açıklama
Diyanet: "Orucun bağışıklık sistemini zayıflattığına dair delil yok"

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle oruç tutma ibadeti ile ilgili sorulan bazı soruları cevapladı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Oruç tutmanın Covid-19 hastalığının yayılması açısından özel bir risk oluşturmadığını bildiren yüksek kurul, oruç tutan kişilerde bağışıklık sisteminin zayıflayacağı yönünde "kanıta dair tıbbi bir tespit" olmadığını belirtti.

Duyuruda, "​Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir. İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir" denildi.

'Covid-19 teşhisi konulan kişiler oruç tutmayabilir'

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayında oruç tutma yükümlülüğü bulunmayan kişileri ise şöyle sıraladı:

  • ​Covid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler,
  • Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler,
  • ​Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar,
  • ​Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar,
  • Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları,
  • ​Hamile veya emziren kadınlar,
  • ​Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler.

Açıklamada ayrıca, "Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah’a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sosyal izolasyon kuralına uyma çağrısının yapıldığı duyuruda "Akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı" uyarısında bulunuldu.

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