Diyanet: "Orucun bağışıklık sistemini zayıflattığına dair delil yok"

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle oruç tutma ibadeti ile ilgili sorulan bazı soruları cevapladı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Oruç tutmanın Covid-19 hastalığının yayılması açısından özel bir risk oluşturmadığını bildiren yüksek kurul, oruç tutan kişilerde bağışıklık sisteminin zayıflayacağı yönünde "kanıta dair tıbbi bir tespit" olmadığını belirtti.

Duyuruda, "​Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir. İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir" denildi.