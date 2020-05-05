Diyanet tartışması sonrası Erdoğan'dan baro ve tabip odalarının yapısı için düzenleme açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları sonrasında meslek örgütlerinin yapılarının düzenlenmesine yönelik başlayan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Baro ve tabip odaları başta olmak üzere meslek örgütlerinde düzenlemeler yapılması gerektiğini ileri süren Erdoğan, mecliste başlanmış olan veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen çok sayıda düzenleme bulunduğunu, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi.

"İslam'a yönelik fütursuz saldırılar"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Geçen günlerde Ankara Barosunun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanı ile onun şahsında İslama yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir.

Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede meclisin takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız."

Tartışma Diyanet'in eşcinsellere yönelik açıklamaları ile başlamıştı

Diyanet İşleri Başkanı eşcinselleri salgın hastalıklardan sorumlu tutmuş, Ankara Barosu ise eşit yurttaşlık ilkesini hatırlatarak Ali Erbaş'a tepki göstermişti.

Erdoğan salgınla mücadelenin başarıyla sürmesi sonucu gündemlerindeki meselelere daha sıkı şekilde yönelme imkanı bulduklarını belirtti ve bakanlıkların kendi alanlarına hız verdiklerini kaydetti.