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Diyanet’i eleştirenlere küfür: Siz kimsiniz o. çocukları

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AKP Çorum belediye meclis üyesi Reşit Keleş, Diyanet’in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’ü anmamasını eleştirenlere “Siz kimsiniz o… çocukları” diyerek küfür etti.
Diyanet’i eleştirenlere küfür: Siz kimsiniz o. çocukları

Keleş paylaşımında şunları yazdı: “Diyanet Kemalistlere göre hutbe yapacak. Diyanet Kemalistlere göre fetva verecek. Müslüman Kemalistlere göre başını kapatacak. Müslüman Kemalistlere göre inanacak. Müslümanların helalini haramını Kemalistler belirleyecek. Buna laiklik diyeceğiz. Siz kimsiniz o. çocukları.”

 

Keleş’in Facebook’tan yaptığı paylaşıma İYİ Parti Çorum teşkilatından sert tepki geldi.

‘Savcıları göreve davet eden’ İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Çorumlu vatandaşlarımızın verdikleri oylarla AKP çorum belediye meclis üyeliğine seçilen bu kişinin paylaşımlarının çoğunluğunda kavga ve kışkırtıcı cümleler kuran bu şahıs o mevkiiye makama yakışmıyor nasıl olur da kimlerden nasıl cesaret alarak bu tür paylaşımlar yapıyor. Bu ülke laik demokratik bir ülke kurucumuz olan Mustafa Kemal Atatürk ve ona gönül vermiş milyonlarca insana sen kim oluyorsun da küfürler ediyorsun Bu tür insanları bu makama mevkiiye getirmiş olan kişileri Çorum halkının takdirine bırakıyoruz.”

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