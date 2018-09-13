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Diyanet'ten danışmanlara talimat: Cinsel yönelime duyarlı olun

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TC Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli yerlerde görev yapacak manevi danışmanlar için bazı talimatlar hazırladı. Talimatlar arasındaki cinsel yönelimlere saygı duyulması gerektiği belirtildi.
Diyanet'ten danışmanlara talimat: Cinsel yönelime duyarlı olun

Diyanet İşleri Başkanlığı, hastane, cezaevi, bakım evleri, huzurevleri, sığınma evleri, öğrenci yurtları, afet ve acil durum bölgelerinde görev yapacak manevi danışmanların 'Ulusal Meslek Standartları'nı hazırladı.

Hürriyet'te Meltem Özgenç'in imzasıyla yayımlanan habere göre, manevi danışmanlara ilişkin şartlar özetle şöyle belirlendi:

"Danışanların bilgilerinin gizlilik ve güvenliğini sağlamaya yönelik erişim önlemlerini alacak. Danışanın destek almak istediği konu kendi uzmanlık bilgisinin dışında farklı uzmanlık gerektiriyorsa ilgili birime yönlendirecek.

Danışanın yaşadığı ortamda karşılaştığı hayatını olumsuz etkileyecek (aile içi şiddet, ihmal, istismar ve benzeri) durumları ilgili kuruma iletecek.

 

Aldığı geri bildirimlere göre danışanın manevi danışmanlık ihtiyacının giderilip giderilmediğini belirleyecek.

Danışmanlar geri bildirimlere ve eleştirilere açık olacak, hizmet alanların sosyal, kültürel, etnik, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve engel durumlarına duyarlı olacak, kendi beden ve ruh sağlığını koruyacak. Olaylar ve durumlar karşısında esnek ve tutuma sahip olacak.

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