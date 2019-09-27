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Diyanetten 'deprem duası'

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Diyanetten 'deprem duası'
Diyanetten 'deprem duası'

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası ilk andaki panik yerini kaygılı bekleyiş ve önlem arayışlarına bırakırken, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Mustafa Karataş sosyal medya hesabından bir deprem duası yayımladı.

İstanbul’da dün Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından 1999’dan beri hiç gündemden düşmeyen, zaman zaman da hükümetin şov konusu haline gelen İstanbul depremi için hiçbir hazırlığın yapılmadığı görüldü.

İstanbul halkı panik halinde sokağa dökülürken, deprem toplanma alanlarının AVM'lere ve başka rant alanlarına dönüştürülmesi gerçeği de bir kez daha kendini hissettirdi. İstanbul halkı yeniden bir deprem bekleyerek yaşamaya başladı. Her yerde günün konusu alınması gereken önlemler olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan halkı “dua” ederek depremden korunmaya çağıran sesler yükselmeye başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, sosyal medya hesabından “DEPREM DUASI” başlıklı bir paylaşım yaptı. Karataş’ın Arapçasını da paylaştığı “dua” şöyle:

“Allahım! önümden, ardımdan, sağımdan, solumdan, üstümden gelecek musibetlerden beni koru! Yere batırılarak helak olmaktan sana sığınırım.”

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