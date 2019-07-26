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Diyanet'ten erkeklere: Dar kıyafet giyinmeyin

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Diyanet İşleri Başkanlığı, erkeklere dar kıyafet giymemeleri yönünde çağrı yaptı: "Beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz."
Diyanet'ten erkeklere: Dar kıyafet giyinmeyin

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün camilerde okutulan cuma hutbesinde, beden mahremiyeti ve tesettür konusuna değinildi.

Ayetlere yer verilen hutbede her erkek ve kadın için tesettürün ve bedene iyi bakmanın önemi vurgulandı, tesettüre riayet etmenin vecibe olduğu belirtildi.

 

"Örtünmenin insanın kendisine olan saygısının ve özeline sahip çıkmasının bir göstergesi olduğu, müminin kendi bedenine duyduğu bu saygıyı bir başkasına da göstermek zorunda olduğu" ifadesinin yer aldığı hutbede, "Vücudunu izinsiz ve haksız bakışlara karşı örttüğü gibi, bir başkasının mahremiyetine de hürmet göstermelidir. Bakışlarıyla hiç kimseyi rahatsız etmemeli, sınırlarını bilmelidir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan 'Güzele bakmak sevaptır!’ sözünün yüce dinimiz İslam'da karşılığı yoktur. Zira güzel ya da çirkin fark etmeksizin her insanın mahremiyet hakkı vardır" denildi.

Erkeklere kıyafet uyarısının yapıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

"Ayet-i kerimelerin apaçık beyanıyla, Cenâb-ı Hak, erkek ve kadın bütün müminlerden edeb ve mahremiyet konusunda hassasiyet bekler. Gözlerimizi haramdan çevirmenin ve tesettüre riayet etmenin hepimiz için bir vecibe olduğunu ifade buyurur. Özellikle erkekler için beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz. Tesettür bilinci ise, bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır. İffet, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya kısacası her insana yakışan üstün bir meziyettir. Irz ve namus dokunulmazlığı, insanların ortak değeridir. Bu değere riayet etmek kadını ne kadar saygın kılıyorsa, erkeği de o derece saygın kılar."

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