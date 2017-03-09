Diyarbakır: 8 Mart OHAL'e rağmen rengarenk

Diyarbakır'da 8 Mart kutlamaları olaysız bir şekilde gerçekleşti. Caddeler ve sokaklar trafiğe kapatılmış, sokak girişlerinde ise zırhlı araçlar bekliyordu.

Miting alanına gelen herkes üç dört güvenlik noktasından ve aramadan geçti.

Programı tertipleyen kuruluşlar arasında yer alan TJA'nın (Özgür Kadın Hareketi) flamaları dahil olmak üzere, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve DBP'nin (Demokratik Bölgeler Partisi) flamaları dışında miting alanında başka flama ve bayrakların asılmasına izin verilmedi.

Birçok arama noktasında, tülbentlerinde sarı, kırmızı, yeşil yıldız motifleri olan kadınların miting alanına girmelerine izin verilmediği belirtildi. Sahneye yakın bir yerde bir kadına polisin müdahalesini yine kadınlar engelledi. Tülbentlerdeki yıldızlar, sarı, kırmızı ve yeşille buluşunca bölücü sembol kabul edildikleri için yasaklıydı.

Müzik sesleri ve halay

Alandaki ilan panolarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla'nın 8 Mart kutlama mesajı dikkati çekiyor. Diyarbakır İş Kadınları Derneği'nin ve 'Kadın Erkek Eşittir' yazılarının olduğu pankartları da bu meydanın yeni yüzlerinden.

Kadınların çoğu renkli, yerel kıyafetler giyerek gelmiş.

Sahneden, HDP'nin referandum kampanyası için hazırladığı "Na, Hayır" müzikleri yükseliyor. Tüm program boyunca kadınlar bu müzikler eşliğinde halay çekip, "Hayır" sloganları atıyorlar.

Her yıl yapılan kutlamalara kıyasla daha sönük geçse de, OHAL'e (Olağanüstü hâl) rağmen alanın kalabalık olduğunu söylemek mümkün.

Konuşmalarda referandum öne çıktı

Mitingde yapılan konuşmalara referandum ve Irak'ın Şengal bölgesinde KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) güçleri ve YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri) arasında yaşanan çatışmalar damgasını vuruyor.

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile diğer milletvekillerinin 8 Mart mesajları okunuyor.

Mitingin ilk konuşmacılarından DTK (Demokratik Toplum Kongresi) Eş Genel Başkanı Leyla Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Kadın özgür olmadan, toplum özgür olamaz" sözüyle konuşmasına başlıyor.

"Bugün aramızda olması gereken ancak AKP tarafından rehin alınan arkadaşlarımız bulunuyor" diyerek tutuklu vekil ve belediye başkanlarının isimlerini okuyor.

Konuşma yapan bir diğer isim de Ezidi milletvekili Feleknas Uca.

Geçen hafta Berlin'de Clara Zetkin ödülünü alan Diyarbakır HDP Milletvekili Feleknas Uca da Şengal bölgesinde yaşananlara dikkat çekiyor:

"Tarihi dönemlerden geçiyoruz. Siyasi çıkarları için Kürt halkının kazanımlarına saldıranlar bilsin ki, Kürt halkı Lozan'daki Kürtler değil. Kürtler Zilan ve Koçgiri'yi unutmayacak Kürtlerdir."

Özgürlük ve demokrasinin anahtarının Kürt halkında olduğunu savunuyor ve Kürt sorununun çözümsüzlüğünde ısrar edenlerin alanlara bakması gerektiğini söylüyor.

HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, OHAL koşullarında bu mitingi yaptıklarına dikkati çekiyor:

"Demokrasi adı altında faşizmi nasıl da ilmek ilmek örüyorlar, görüyoruz. Yine cezaevlerinde sistematik işkenceler artarak devam ediyor. Cezaevlerindeki kadın tutsaklara yönelim söz konusu. Kadın yoldaşlarımız bu tutumlara karşı açlık grevine başladılar. Cezaevlerinde yaşanacak en küçük bir sorundan iktidar sorumludur."

"Na / Hayır" diyen kadınlar

Ayakta beklemekten yorulanlar, kaldırımlara, çimlere oturmuş sahneyi izliyor.

Gençlerin enerjisi her zamanki gibi yüksek, müzik olmasa bile şarkı söyleyip halay çekmeye devam ediyorlar.

Uzaktan sahneyi izleyen ve çimlere oturan Zeliha, katılımın bu yıl düşük olmasından şikayetçi.