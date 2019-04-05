Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Mızraklı hakkında soruşturma

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Hülya Alökmen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçunda soruşturma başlatıldı.
Yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ve aynı zamanda milletvekili olan Adnan Selçuk Mızraklı ile milletvekilleri Berdan Öztürk, Hülya Alökmen ile ilçe belediye başkanları, dün, HDP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün, Adnan Selçuk Mızraklı, Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen ile toplantıya katılan ilçe belediye başkanları hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlattı.
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