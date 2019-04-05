  • BIST 98.899
  • Altın 233,249
  • Dolar 5,6082
  • Euro 6,2934
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Mızraklı hakkında soruşturma

»
HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı
Diyarbakır Belediye Başkanı seçilen Mızraklı hakkında soruşturma

 Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Hülya Alökmen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçunda soruşturma başlatıldı.

Yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen ve aynı zamanda milletvekili olan Adnan Selçuk Mızraklı ile milletvekilleri Berdan Öztürk, Hülya Alökmen ile ilçe belediye başkanları, dün, HDP İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün, Adnan Selçuk Mızraklı, Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen ile toplantıya katılan ilçe belediye başkanları hakkında  'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlattı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da yeniden sayılan 117 sandıktan AKP'ye fazladan 1 oy çıktı...05 Nisan 2019 Cuma 16:43
  • İstanbul'da fark yeniden açıldı: YSK'nın son verileri açıklandı05 Nisan 2019 Cuma 16:42
  • Hulusi Akar: Biz Patriot da almaya talibiz05 Nisan 2019 Cuma 16:41
  • Anadolu Ajansı'nın yıldönümü kutlamasına sosyal medyada tepkiler yağdı05 Nisan 2019 Cuma 16:40
  • İmamoğlu: İster sağdan sola saysınlar ister soldan sağa saysınlar bir şey değişmeyecek05 Nisan 2019 Cuma 16:22
  • İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı yeniden açılıyor05 Nisan 2019 Cuma 16:20
  • Son dakika... Erdoğan: Seçim süreci bitti05 Nisan 2019 Cuma 15:37
  • SON DAKİKA | AKP'nin seçim iptali başvurusu reddedildi!05 Nisan 2019 Cuma 13:20
  • Son Dakika Haberi: AK Parti'den İstanbul'da seçim iptali için başvuru05 Nisan 2019 Cuma 12:45
  • Komünist Başkan açıkladı.. Tunceli Belediyesi'nde 68 Milyon TL Borç05 Nisan 2019 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti