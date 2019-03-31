Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bariyerlerle kapatıldı #Seçim2019

Diyarbakır'da oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ardından sandık sonuçları ve oy torbalarının getirileceği adliye ve çevresi polis ablukasına alındı.
Diyarbakır Adliyesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi binasının çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Adliye çevresine çok sayıda polis ve zırhlı araç konuşlandı.
Sandıkların kapanmasıyla yapılacak sayımların ardından sandık sonuçları ve oy torbalarının adliyeye getirilmesi bekleniyor.
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