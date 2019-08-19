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Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı

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Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

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