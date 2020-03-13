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Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Virüsü Allah'tan bir nimet olarak görüyorum

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Diyarbakır’da cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, koronavirüsü Allah'tan bir nimet olarak gördüğünü söyleyerek "Hani diyorlar ya gözümle görmediğime inanmam, madem ki görmediğin şeye inanmazsın, bu virüse niye inanırsın" dedi
Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Virüsü Allah'tan bir nimet olarak görüyorum

Diyarbakır’da cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koç, "O küçücük, gözle görünmeyen virüs, birçok insanın peşinden koştuğu görüşü, ideolojiyi, düşünceyi yerle bir etti. Hani diyorlar ya gözümle görmediğime inanmam, madem ki görmediğin şeye inanmazsın, bu virüse niye inanırsın" dedi.

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'nde cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, şöyle konuştu:

"O küçücük gözle görünmeyen virüs, birçok insanın peşinden koştuğu görüşü, ideolojiyi, düşünceyi yerle bir etti. Hani diyorlar ya gözümle görmediğime inanmam. Mademki görmediğin şeye inanmazsın, bu virüse niye inanırsın. Söz konusu Allah olunca, söz konusu İslam dini olunca, söz konusu ahiret hayatı olunca bu daha mı zordur. Görmediğime inanmam diyen bütün düşünceleri, ideolojiler ellerinde patlamış oldu. Bu virüsü ben Allah’tan bir nimet olarak görüyorum ve bu virüsle mücadele etmenin en etkili yolu, temizlik olduğunu bize anlatıyor. İlacı bulunana kadar temizliğe dikkat edin. Günde en az 5 defa ellerinizi yıkayın. Diş ve ağız temizliğine dikkat edin."

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