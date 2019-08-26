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Diyarbakır, Suruç ve Ankara saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler ortak açıklama yaptı: "Davutoğlu açıkla; 7 Haziran-1 Kasım arasında biz neden ve nasıl öldürüldük?"

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Diyarbakır, Suruç ve Ankara saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler ortak açıklama yaptı: "Davutoğlu açıkla; 7 Haziran-1 Kasım arasında biz neden ve nasıl öldürüldük?"
Diyarbakır, Suruç ve Ankara saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler ortak açıklama yaptı: "Davutoğlu açıkla; 7 Haziran-1 Kasım arasında biz neden ve nasıl öldürüldük?"

AKP'nin tek başına iktidar çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran ile seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecinde başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri büyük tepki toplamıştı.

5 Haziran Diyarbakır, 20 Temmuz Suruç ve 10 Ekim Ankara Garı saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Aileler, Davutoğlu’na mahkemelere gelip bildiklerini açıklamasını istedi.

Avukatlar ise Davutoğlu’nun açıklamasının bir ihbar olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Ortak açıklama şöyle.

"Davutoğlu’na soruyoruz; 1 Kasım seçimleri öncesinde yaptığınız Van mitinginde ‘Ak Parti iktidardan indirilirse sokaklarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz toroslar buralarda dolaşacak’ cümlenizdeki terör çeteleri; bizi Amed’de, Suruç’ta ve Ankara’da öldüren çeteler midir? Dışişleri bakanlığınız döneminde "öfkeli gençler" dediğiniz IŞİD çetecileri öfkesini her nedense Türkiye'nin muhalif kesimlerine kusmuş yaptıkları kıyımlar sizin tabirinizle "oylarınızı arttırarak" partinizin 1 Kasım'da yeniden tek başına iktidar olmasına büyük katkıda bulunmuş mudur?

"İlk günden beri baştan savma yürütülen Suruç Katliamı davasındaki canlı bombanın kardeşi 80 gün sonra Ankara’nın göbeğinde kendini patlatarak 103 kişiyi sizin iktidarınız döneminde katletmiştir.

"Sizin başbakanlık döneminizde Amed, Ankara ve Suruç Katliam davalarına iktidar tarafından müdahalede bulunulmuş mudur?

"Bugün Amed; Ankara ve Suruç Katliamı davaları devam etmektedir. Sayın Ahmet Davutoğlu bu davalara gelip bildiklerinizi anlatmayı, kameralar karşısında ima ettiğinizgerçekleri mahkeme salonlarında da açıkça ifade etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bildiklerinizi AKP ile içine girdiğiniz iktidar mücadelesinde bir “koz” olarak kullanmayı mı planlıyorsunuz?

"Bugün aynı dakikalarda Amed, Ankara ve İstanbul’da kanları birbirine karışmış, acıları iç içe geçmiş, ortak yaraları hala kanamaya devam eden aileler olarak kaybettiğimiz canların yarım kalan nefeslerini ciğerlerimize doldurarak gür bir ses ile soruyoruz; #DavutoğluAçıkla; 7 Haziran -1 Kasım arasında biz neden ve nasıl öldürüldük?"

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