Diyarbakır Valiliği: 1,3 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinin kuzeyinde hafta sonu boyunca süren operasyonlarda 1 milyon 378 bin 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı.
Jandarma Komando Timleri’nin düzenlediği ve operasyonda kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içine kurulan 2,75 kilometre su hortumu ve motoru da bulunduğu da belirtildi.
“Şehit J.Bnb. Ümit ÇELİK-05 Özel Birlik Operasyonu” adı verilen operasyonda kenevir tarlasında çalıştığından şüphelenilen A.K. isimli bir kişi de gözaltına alındı.
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