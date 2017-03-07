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Diyarbakır ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçelerinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda, ilk belirlemelere göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Lice ve Genç'te bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen harekatta ilk belirlemelere göre, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, birer tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 36 tabanca fişeği, 350 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif gereçler, 135 kilogram esrar ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

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