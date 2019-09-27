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Diyarbakır’da AK Parti önünde oturma eylemine valilik yasağı: Anayasal suçtur

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Kayyum zamanında işe alınıp daha sonra işten çıkarılan 3 kişi AK Parti Diyarbakır İl binası önünde oturma eylemi yapmak için Diyarbakır Valiliği’ne başvurdu. Valilik başvuruyu ‘Parti binası önünde eylem yapmak suçtur’ cevabı vererek eyleme izin vermedi.
Diyarbakır’da AK Parti önünde oturma eylemine valilik yasağı: Anayasal suçtur

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmak için izin isteyen 3 kişiye izin vermedi.

Ağabeyi Ahmet K.’yı 26 Ağustos 2016'da Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki bir saldırıda yaşamını yitiren Yasin K., "Şehit yakınlarına için kamu kurumlarında ayrılan istihdam kadrosuna yerleştirilmediği" için, İsmail D. ve Fırat E. de önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından DİSKİ’de başladıkları işten 4 gün sonra çıkarılmaları ile ilgili AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmak için Diyarbakır Valiliği’ne dilekçe ile başvurdu. Ancak valilik bu talebi reddederek izin vermedi.

‘PARTİ BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPMAK SUÇTUR’

Valilik, izin talebiyle yapılan başvuruya şu yanıtı verdi:"İlimiz Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı il binasında 'İşçi Kıyımları ve Duyarsızlık' konulu etkinlik düzenlemek istediğiniz bildirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68. Maddesinde siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak belirtilmiş, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilerin faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmış karşılığında yaptırımlar açıkça belirlenmiştir. Söz konusu etkinliğinizin siyasi parti binası önünde düzenlemek istediğinizden, siyasi parti binasına giriş-çıkışları ve siyasi partiye ait faaliyetleri doğrudan ya da dolaylı olarak engelleneceği ayrıca vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz ölçüde zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntüleri topluma yansıtılarak karşıt gruplar arasında çatışma oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği ve önü alınamaz menfur olaylara neden olabileceği, terör örgütüne muzahir grup ve şahıslarca etkinliğe müdahil olunarak amacından saptırılmaya, terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülmeye çalışabileceği değerlendirilmiştir."

Valilik, ayrıca kent genelinde 18 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında her türlü eylem ve etkinliğin valilikçe yasaklandığı, eylemin yapılması durumunda eyleme müdahale edileceği, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yapılacağını ifade etti.

 

‘2 KAYYUM ARASINDAKİ KAVGADAN DOLAYI İŞTEN ÇIKARILDIK’

AK Parti binası önünde oturma eylemi yapmak isteyen işçilerden İsmail D. Sputnik Türkiye’ye konuştu. 2017 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı DİSKİ’ye iş başvurusu yaptığını ve güvenlik soruşturması ile mülakatın ardından işe alındığını belirten İsmail D., ikamet ettiği İstanbul’dan Diyarbakır’a yerleştiğini ve işe başladığını söyledi. İsmail D. “2 kayyumun kavgasından dolayı, DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla arasındaki kavgadan dolayı bizler işten atıldık. Hiçbir sebep ve gerekçe gösterilmedi. Bir yıl geçtikten sonra ‘deneme süreci’ diye gerekçe gösterdiler. 3 günlük bir personelin deneme süreci biraz abes kaçıyor tabi” dedi.

‘BANA ‘SİZE ZULMEDEN AK PARTİ DEĞİL, DEVLETTİR’  DEDİLER’

AK Partili olduğunu ve oy verdiğini söyleyen İsmail D. Şöyle devam etti:

“Ben AK Parti’ye hizmet etmiş ve sancak tutmuş biriyim. Benim için AK Parti artık AKP’lileşmiş bir partidir. Zulüm yapan bir partidir. Bu süreçte tüm bakanlar AK Parti vekiller ile görüştüm. Milletvekili Ebu Bekir Bal beni mekanından kovdu ‘git referansların kimse onlarla görüş’ hesabı. Birçok kişi ile görüştüm, hepsinden söz aldım ama 23 aydır beni erteliyorlar. işsizim ve Diyarbakır’da iş de bulamıyorum. Tekrar kayyum atandı, tekrar başvurdum. Baktım bunlar da sallayacak sesimi duyurmak için valiliğe gittim anayasanın bana vermiş olduğu hakkı kullanmak istedim. Valiliğe gittim başvurdum AKP il binası önünde oturma eylemi yapmak istediğimizi söyledik. Oturma eylemimizin içeriği de ‘işçi kıyımları ve devletin duyarsızlığı’na dikkat çekmek istedik. AK Parti İletişim Merkezini aradığımda ‘size haksızlık yapan AK Parti değildir, kayyumları devlet atıyor’ dediler. Kısaca ‘size zulmeden AK Parti değil devlettir’ bundan bu çıkıyor.”

 

'BİR DAHA AKP’YE OY VERMEM’

Eyleme 3 kişi olarak başlayacaklarını belirten İsmail D. “Başkaları da vardı ama korktular. Başlasaydık eminim sayı artardı. Çünkü DİSKİ’den 99 kişi atılmıştı. Tek derdimiz burada yapılan bir haksızlık var, bunun çözülmesi lazım. Ben hakkımı aramaya devam ediyorum. Bu kararı Türk halkıyla paylaşmak istedim. Umarım bu haksızlığa bir dur denilir. Ben Diyarbakır’da devlet arıyorum, devlet yok. Ben bir daha AKP’ye oy vermem” şeklinde konuştu.

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