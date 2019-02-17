  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Diyarbakır'da bir mahalle: Birbirleriyle İngilizce konuşuyorlar.

»
Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Alçık Mahallesi'nin sakinleri; Türkçe, Kürtçe ve Zazacanın yanı sıra 1960'lı yıllarda petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizce konuşmayı da öğrendi.
Diyarbakır'da bir mahalle: Birbirleriyle İngilizce konuşuyorlar.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin 130 haneli ve 700 nüfuslu Alçık Mahallesi'nin sakinleri, Türkçe, Kürtçe ve Zazacanın yanı sıra 1960'lı yıllarda petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizce konuşmayı da öğrendi. Zamanla İngilizce konuşmayı bilenlerin sayısının azaldığı mahallenin sakinleri, İngilizce kursu açılmasını istiyor.

MAHALLELİ, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Sadece ileri yaştaki kişilerin İngilizce konuşabildiği mahallede vatandaşlar, yabancı dil kursu açılmasını istiyor. Unutmamak için İngilizce konuşarak selamlaşan ve alışveriş yaparken bu dili kullanan mahalle sakinleri, çocuklarının da İngilizceyi öğrenmesi için yetkililerden yardım istedi.

"UNUTMAMAK İÇİN KENDİ ARAMIZDA İNGİLİZCE KONUŞUYORUZ"

Şu an inşaat sektöründe çalışan Ali Oğul (52), İngilizceyi petrol arama şirketlerinin yabancı çalışanlarından öğrendiklerini, ardından da kitaplarla geliştirdiklerini belirterek, Sismik petrol arama şirketlerinde değişik firmalarla çalıştık. Kendimizi daha da ilerlettik. Ondan sonra normal şekilde değişik pozisyonlarda çalıştık. Köyün çoğunluğu genelde sismik petrol arama şirketlerinde sondaj kulelerde çalıştı. Şimdi hala çalışanlar da var. Bu dili unutmamak için zaman zaman kendi aramızda İngilizce konuşuyoruz. Karşılaştığımız zaman merhabalaşıyoruz. Zaman zaman yine kitap açıyoruz, yabancı televizyonları izliyoruz. Bu köyde toplam 4 dil konuşuluyor. Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Zazaca dedi.

"İNGİLİZCE KURSU AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Hacı Berat Oğul (55) ise vatandaşların petrol arama şirketlerinde çalıştığını ifade ederek, Yabancı elemanlarla çalıştığımız için yavaş yavaş öğrendik. Çocuklarımıza da öğretiyoruz diye konuştu.

Tarımla uğraşan Mehmet Ali Kızıl (56) da mahalleye İngilizce kursu açılmasını isteyerek, şunları söyledi

İngilizceyi çok güzel konuşuyorum. Yazma konusunda biraz sıkıntımız var ama o kadar değil. 1982'den 2015'e kadar çalıştım. Sigortalı çalıştım ama emekli olmam için primlerim yetmiyor. Çocuklara öğretmeye çalışıyoruz ama çocuklar da pek kulak asmıyorlar. Yetkililerden köyde bizim çocukların gideceği bir İngilizce kursu açmalarını ve belediye otobüsü istiyoruz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Akaryakıta büyük zam geliyor17 Şubat 2019 Pazar 16:21
  • İngilizler Menderes'in sağ kurtulduğu kazayı unutmadı17 Şubat 2019 Pazar 16:20
  • Dönmez: "Doğu Akdeniz bize ümit veren bir potansiyel içeriyor"17 Şubat 2019 Pazar 14:40
  • AKP Başkanvekili Kurtulmuş: Fırat'ın doğusu da batısı da bizim16 Şubat 2019 Cumartesi 17:17
  • Yine bina çöktü: Bu kez Balat16 Şubat 2019 Cumartesi 15:31
  • Vahşet:1.5 yaşındaki kızına şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti:15 Şubat 2019 Cuma 20:11
  • Şüphe,40 yıl sonra mezar açtırdı15 Şubat 2019 Cuma 20:09
  • Baskı sonuç verdi: Filtresiz termik santrallere izin çıkmadı15 Şubat 2019 Cuma 17:20
  • Cem Toker Akit Tv’de konuştu! ‘Sunucu ne yapacağını şaşırdı’15 Şubat 2019 Cuma 17:14
  • Kanal D'nin yalanına en net yanıt röportaj veren üreticiden geldi: Allah belanızı versin!15 Şubat 2019 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti