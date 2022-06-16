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Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerden 16'sı tutuklandı: 'Sorguda haber içerikleri, yayın politikası ve haber dili soruldu'

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Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerden 16'sı tutuklandı: 'Sorguda haber içerikleri, yayın politikası ve haber dili soruldu'
Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerden 16'sı tutuklandı: 'Sorguda haber içerikleri, yayın politikası ve haber dili soruldu'
  • Hatice Kamer
  • Diyarbakır BBC TÜRKÇE

Diyarbakır'da 8 Haziran'da gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanang azetecilerden 16'sı bu sabah tutuklandı. Gözaltındaki 20'si gazeteci, 22 kişi sekiz günlük gözaltı süresinin ardından Çarşamba sabahı adliyeye sevk edilmişti. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen gazetecilerin ifade verme işlemi bu sabah 03:00'a kadar devam etti. Mahkeme ifadelerin ardından 16 gazeteci hakkında tutuklama kararı verdi.

Abdurrahman Öncü, Aziz Oruç, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Remziye Temel, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Suat Doğuhan ve Zeynel Abidin Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteciler Esmer Tunç, Mehmet Yalçın, Kadir Bayram ve basın çalışanları Feynaz Koçuk ile İhsan Ergülen adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın "Basın Komitesi" yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Diyarbakır'da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News haber ajansı ile ilgili de çalışma yürütüldü.

 

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