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Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı

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Diyarbakır’da geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen Nevruz, bu yıl düzenlenen mitingle kutlanıyor.
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı

Geçen yıl Türkiye genelinde pandemi nedeniyle iptal edilen Nevruz kutlaması bu yıl birçok ilde gerçekleşti.

Diyarbakır’da bugün gerçekleşen kutlama merkez Bağlar İlçesi’nde bulunan ‘Newroz Parkı’nda yapıldı. Saat 10.00’da başlayan kutlamaya on binlerce kişi katılırken, alana gelişler devam ediyor. Alanın dört bir taraftan çevrildiği kutlamalarda yoğun önlemler alındı. Alana girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılıyor.

Kutlama, müzik dinletisi ile başladı.

Kontrol noktalarında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken gerekçesi henüz bilinmiyor.

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