Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
Diyarbakır'da, her öğün tercih edilen ve günde yaklaşık 6 ton tüketilen ciğer, koronavirüs nedeniyle lokantalara kısıtlama getirilmesi üzerine 2 tona kadar düştü. Kentin düşük riskli iller arasında yer almasıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayan ciğercilerde günlük tüketim 4 tona kadar çıktı.
İstihdam oranında da yüzde 80'e yakın bir düşüş gerçekleştiğini ifade eden Elkaan, "3 binden bine düştü. Vaka sayılarının düşmesi, Diyarbakır'ın mavi seviyede olmasıyla lokantalarımız açıldı''. dedi.
19 Mart 2021 Cuma 19:04
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